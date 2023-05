Doda pojedzie na Eurowizję? Mówi o szansie na TOP 3 konkursu

Podczas Eurowizji 2023 nasz kraj reprezentowała Blanka z piosenką "Solo" . Ten wybór od początku wywoływał kontrowersję, a faworytem publiczności w preselkcjach był Yann.

Ostatecznie polska wokalistka zajęła 19. miejsce na 26 finalistów zdobywając 93 punkty. Zaledwie 12 pochodziło od jurorów - Blankę zdecydowanie wyżej ocenili telewidzowie z całego świata. W ich głosowaniu była ósma z dorobkiem 81 punktów.

Temat Eurowizji powrócił podczas konferencji prasowej przed Polsat Superhit Festiwal w Sopocie, podczas której o udział w konkursie zapytano Dodę.

Wideo Blanka - Solo (LIVE) | Poland 🇵🇱 | Grand Final | Eurovision 2023

Doda pojedzie na Eurowizję? Byłaby w TOP3 konkursu?

Pierwszego dnia Polsat Superhit Festiwal pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska i Tribbs, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James.

Podczas koncertu wystąpi także Doda, której ostatnia płyta "Aquaria" uzyskała status platynowej płyty. Podczas konferencji prasowej wokalistka została zapytana o udział w Eurowizji.

"Nigdy nie marzyłam o występie na Eurowizji i nigdy nie był to mój cel. W przeciwieństwie, oczywiście, do tysięcy moich fanów i większości Polaków, którzy chętnie by mnie tam wysłali, żebyśmy w końcu byli w TOP 3" - mówiła w rozmowie z Super Expressem.

"I nie dziwię im się. Bo gdybym była fanką Eurowizji i obserwowała taką Dodę, też wysłałabym ją tam w te pędy" - rzuciła w swoim stylu Rabczewska.

