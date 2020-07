Doda odsłoniła pośladek i zdradziła, jak utrzymuje sylwetkę. "Czuję się rewelacyjnie"

"Mój organizm odmłodniał fizycznie i psychicznie, widzę zmiany gołym okiem i czuję się rewelacyjnie" - napisała Doda w obszernym poście na Instagramie, w którym zdradziła swój przepis na utrzymanie szczupłej sylwetki.

Wiele kobiet zazdrości Dodzie sylwetki AKPA

Poprzez swoje zachowanie i wizerunek Doda ( sprawdź! ) jest zdecydowanie jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiego show-biznesu.

Post dotyczący sylwetki wywołany został wiadomościami, które wokalistka dostaje od swoich fanów. Połowa z nich dotyczy tego, co Doda je i jak ćwiczy.



Gwiazda przypomniała, że jej ojciec, sztangista Paweł Rabczewski (uczestnik igrzysk olimpijskich w Moskwie, w sumie czterokrotny medalista mistrzostw świata i Europy) trenował ją, gdy była dzieckiem. Przez pewien czas Doda uprawiała sport zawodowo - zdobyła brązowy medal w biegu na 100 m podczas Mistrzostw Polski juniorów, ukończyła też szkołę sportową.

"Sport w moim życiu zawsze był na drugim miejscu po muzyce. Czy kiedykolwiek byłam tak smukła i zgrabna jak teraz? Nie. Czy ćwiczę więcej. Nie. Szczerze mówiąc to nawet mniej bo podczas planu filmowego raz w tygodniu przez godzinę. Kluczem do szczupłej sylwetki jest DIETA. Choć ja to nazywam stylem życia" - podkreśla Doda.

"Cukru nie jem od 15 lat, nabiału od ponad 6. Moja sylwetka na przełomie dekady zmieniała się wielokrotnie i choć zawsze byłam wysportowana to nigdy nie byłam tak zadowolona z niej jak teraz. Samodyscyplina, higiena życia, wysiłek, konsekwencja to jest coś co ja PO PROSTU LUBIĘ" - dodaje.

Jej zdaniem największą rolę odegrało ograniczenie do minimum alkoholu (od trzech lat).

"Co oznacza minimum dla mnie? spotkanie ze znajomymi na wino raz na trzy miesiące. Sorry Not sorry. Szczególnie młodych ludzi namawiam do ograniczenia alkoholu: kobietom zabiera urodę, starzeją się szybciej. Zabawa zabawą (starej rockendrolówie tłumaczyć nie trzeba) ale pamiętajcie... czym skorupka za młodu nasiąknie..." - kończy wokalistka.



