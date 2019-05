Doda o "Tylko nie mów nikomu": Bardzo dobrze, że powstał

Na temat filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" postanowiła wypowiedzieć się również Doda. "Należy zrobić mocniejsze przefiltrowanie ludzi, którzy chcą iść do seminarium" – stwierdziła.

Doda zabrała glos w sprawie dokumentu "Tylko nie mów nikomu" /Mateusz Jagielski / East News

W sobotę (11 maja) na oficjalnym kanale na Youtube Tomasza Sekielskiego premierę miał dokument "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

Reklama

Film zbulwersował opinię publiczną, a na jego temat wypowiedzieli się najważniejsi polityce, przedstawiciele Kościoła oraz celebryci. Głos zabrali również muzycy: Nergal, Ralph Kaminski, Julia Pietrucha, Maria Peszek oraz Vienio.

Teraz sprawę pedofili w Kościele skomentowała Doda, która nie do końca wierzy, że dokument może coś zmienić.

"Bardzo dobrze, że ten film powstał. Jest taka wrzawa, z pozoru pozytywny odbiór, że 'zmienimy coś', ale niestety obawiam się, że to kwestia przedwyborczych chęci. Boję się, że nic się z tym nie stanie" - stwierdziła wokalistka w rozmowie z Przeambitni.pl.

Wideo Tylko nie mów nikomu - DODA twardo o filmie SEKIELSKIEGO! | przeAmbitni.pl

"Należy zrobić mocniejsze przefiltrowanie ludzi, którzy chcą iść do seminarium. Nie każdy zostaje pilotem, stewardessą. Nie każdy idzie do służb. Tam trzeba przechodzić testy. Nie wydaje mi się, by księża byli pedofilami. To pedofile stają się księżmi. Oni wiedzą, że idąc tam, są totalnie kryci. Mają grunt do tego, żeby rozwijać się w swoim zboczeństwie i perwersji" - dodała gwiazda.

"Tylko nie mów nikomu" w ciągu niecałego tygodnia zobaczono ponad 18 milionów razy. Telewizja TVN zdecydowała się wyemitować dokument w piątek 17 maja o godzinie 23. Będzie on również dostępny platformie VOD.pl.