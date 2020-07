Doda: Nadchodzi Era Wodnika. Gorące zdjęcia robią furorę na Instagramie

Debiutująca w roli producentki filmowej Doda regularnie prezentuje zdjęcia z gwiazdami filmu "Dziewczyny z Dubaju". Nie brak też innych fotografii, które podnoszą temperaturę wśród internautów.

Doda szykuje "filmową petardę" /Kamil Piklikiewicz /East News

Poprzez swoje zachowanie i wizerunek Doda ( sprawdź! ) jest zdecydowanie jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiego show-biznesu.

Obecnie wokalistka skupia się na swojej nowej roli jako współproducentki filmu "Dziewczyny z Dubaju" - towarzyszy swojemu mężowi Emilowi Stępniowi (m.in. "Pitbull. Ostatni pies" Władysława Pasikowskiego, "Pitbull. Nowe porządki" i "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" Patryka Vegi).

Reżyserią zajmie się Maria Sadowska, która w swoim dorobku ma m.in. pracę przy filmie Piotra Woźniaka-Staraka "Sztuka kochania".



Scenariusz napisał pracujący w Polsce słoweński reżyser Mitja Okorn, który znany jest z takich produkcji jak "Listy do M.", "Planeta singli" i serial "39 i pół".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda o byciu producentką filmową TV Interia

"Dziewczyny z Dubaju" to oparta na faktach książka Piotra Krysiaka o bohaterkach "afery dubajskiej" z 2015 roku. To historia o zorganizowanej prostytucji Polek z arabskimi klientami. Autor opisuje, w jaki sposób gwiazdy show-biznesu były werbowane i jak wyglądała ich praca. Opowieść oparta jest w dużej mierze na dokumentacji sądowej.

Na ekranie pojawią się m.in. Katarzyna Figura, Jan Englert i Beata Ścibak-Englert, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski, a także Włoch Giulio Berruti i urodzony w Danii (wychował się i mieszka w Italii) Andrea Preti.

Film "Dziewczyny z Dubaju" trafi do kin 22 stycznia 2021 r.

Po kilkadziesiąt tysięcy reakcji zdobyły jednak inne zdjęcia Dody, przy których wokalistka podzieliła się kilkoma najnowszymi refleksjami.



"Jestem gotowa do wielkich zmian. ️Era Wodnika nadchodzi wielkimi krokami. Co to będzie? Przeprowadzka, zmiana pracy? Życie pokaże. W każdym razie kolejny rok to dla wodników to coś na co się czeka 12 lat albo całe życie" - napisała.