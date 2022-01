Niedawno wokalistka wydała utwór "Fake Love", który jest zapowiedzią czwartego solowego albumu Dody. Piosenkarka śpiewa w nim o uzależnieniach od emocji i drugiego człowieka. Współautorami nagrania są Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Radboud Miedema, Twan Ray i Emily Middlemas.



"Wszyscy słuchając bitu imprezowego, tanecznego, zapominają o tej warstwie lirycznej, która jest bardzo ważna i w tej piosence również niezwykle istotna. Ja też potraktowałam ten utwór jako ujście, jakiś taki wentyl dla moich różnych sytuacji życiowych, smutnych. I rzeczywiście ta piosenka opowiada o 'Fake Love', czyli o tytułowej miłości, która nie jest prawdziwa, jedyna którą znam, jedyna którą zaznałam w życiu" - tłumaczyła Doda w rozmowie z RMF FM.

Wokalistce bardzo zależy na komercyjnym sukcesie piosenki. Z racji tego, że właśnie w rozpoczął się sezon studniówkowy, Doda dostaje wiele zaproszeń na studniówkowe bale. Pomimo że nie jest miłośniczką takich wydarzeń, to zadeklarowała, że chętnie pójdzie na studniówkę, ale pod jednym warunkiem.



Maturzyści mają głosować na jej piosenkę w różnych radiostacjach, a swoje oddane głosy dokumentować zrzutami ekranu, które przesyłają na specjalnie stworzoną skrzynkę e-mailową.



Doda deklaruje, że chętnie wybierze się na studniówkę z chłopakiem lub dziewczyną, a jeśli czyjaś studniówka się już odbyła, to spędzi ze zwycięzcą... Walentynki.



Kilka dni temu na Instagramie Dody pojawiła się informacja o zgłoszeniu jej piosenki na Eurowizję 2022.



"To prawda, dzisiaj wstałam i mi odbiło. Zgłosiłam 'Fake Love' na Eurowizję" - powiedziała w filmiku na Instagramie. " Niech się dzieje wola nieba / fanów" - dodała. Informacja wciąż wywołuje w komentujących sporo emocji.

"Moje marzenie od 15 lat", "Takie miałem nadzieje jak usłyszałem kawałek polskiego tekstu", "Generalnie obstawiałam, że ten numer powinien nas reprezentować... Ale gdzieś usłyszałam, że nie chcesz... Szok", "Mam nadzieję że to ty pojedziesz, a naprawdę będziesz miała tę statuetkę w rękach. Wreszcie by się coś działo" - tego typu opinie można przeczytać pod ogłoszeniem.

Dzień po zaskakującym ogłoszeniu wokalistki Telewizja Polska podała listę 10 osób, które wystąpią podczas koncertu preselekcyjnego. Dody nie ma wśród wybranej "dziesiątki", może to oznaczać zatem, że piosenkarka chciała zrobić fanom żart lub że nie zorientowała się w sprawie terminów zgłoszeń i wysłała swoją piosenkę zbyt późno.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".



Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

