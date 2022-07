Tim Westwood, który był prezenterem radiowym BBC przez prawie 20 lat, w kwietniu br. został oskarżony przez kilka kobiet o niewłaściwe zachowania seksualne. Zarzuty te zostały ujawnione w wyniku wspólnego dochodzenia "The Guardian" i BBC.

DJ opuścił BBC w 2013 roku, aby dołączyć do komercyjnej stacji radiowej Capital Xtra. Stacja jest własnością Global, prywatnej firmy medialnej, która odpowiada także za radio LBC i Classic FM. Dziennikarze "The Guardian" kilka miesięcy temu zwrócili się do Global z pytaniem, czy firma otrzymała jakiekolwiek skargi na zachowanie Westwooda. Rzecznik odpowiedział: "Jeśli Global będzie miało zamiar skomentować sprawę, damy znać". Przedsiębiorstwo nie odpowiedziało już na kolejną prośbę o informacje.

Dyrektor generalny BBC, Tim Davie, początkowo upierał się, że w dokumentach nie ma "żadnych dowodów na skargi" przeciwko Westwoodowi, który pracował dla korporacji w latach 1994-2013. Ostatecznie jednak przyznał, że otrzymali siedem skarg związanych z zarzutami o zastraszanie lub niewłaściwe zachowanie seksualne - w tym jedną, która została skierowana na policję.

Pokrzywdzone kobiety zdecydowały się opowiedzieć swoje historie po serii anonimowych doniesień o niewłaściwych zachowaniach Westwooda krążących po mediach społecznościowych w czerwcu 2020 roku. Wtedy Westwood stanowczo zaprzeczył zarzutom. 64-latek stwierdził, że były "sfabrykowane, fałszywe i pozbawione podstaw".

Teraz pojawiły się kolejne skargi - Westwood został oskarżony o uprawianie seksu z 14-latką. Kobieta twierdzi, że współżyła kilka razy z DJ-em, "zaczynając, gdy miała 14 lat, a on był po trzydziestce". Na razie mężczyzna nie skomentował doniesień.