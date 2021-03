"Disco Weekend z Blondi": Poważna kontuzja na planie!

Na planie programu Polo TV mogło dojść do tragedii. Prezenter stacji Jacek Mędrala wykręcił sobie nogę i do dziś ma ogromne problemy z poruszaniem się. Jak do tego doszło?

Edyta Folwarska w ramionach "Polish Devils"

Chciałoby się powiedzieć - a miało być tak pięknie! Futbol australijski to dosyć egzotyczna dyscyplina sportu. Mamy jednak w Polsce jedną oficjalną drużynę o nazwie "Polish Devils", która bierze udział w międzynarodowych turniejach. To reprezentacja Polski, której członkiem jest Jacek Mędrala - prezenter Polo TV.

Zapowiedź programu "Disco Weekend z Blondi": Będą pot i łzy!

W programie "Disco Weekend z Blondi" Jacek postanowił zrobić niespodziankę Edycie Folwarskiej i zorganizował jej profesjonalny trening. "Blondi" wpadła do centrum testosteronu i miała okazje sprawdzić swoją wytrzymałość na boisku.

Warto podkreślić, że futbol australijski to bardzo szybka gra, w której dozwolone jest atakowanie gracza, w posiadaniu którego jest piłka poprzez: chwyt, szarżę, pchnięcie od przodu lub z boku. W tym sporcie można się doszukać elementów znanych z piłki nożnej czy rugby. Używa się owalnej piłki nieco przypominającą tą do rugby, a boisko jest dwukrotnie większe od piłkarskiego.

Możemy sobie tylko wyobrazić jak trudne to było doświadczenie dla drobnej Edyty Folwarskiej. Szalony dzień zakończył się kontuzją Jacka Mędrali, po której czeka go wielotygodniowa rehabilitacja.

Edyta Folwarska: Czerwone dywany i ścianki kryją pustkę