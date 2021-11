"Disco Weekend z Blondi": Edyta Folwarska ocenia pośladki Katarzyny Dziurskiej

Edyta Folwarska postanowiła pójść na trening z Katarzyną Dziurską, by choć trochę przybliżyła ją do wymarzonej sylwetki.

"To był wspaniały czas. Nie ukrywam, że Kasia dała mi niezły wycisk, ale było warto. Zakwasy trzymały mnie ponad dwa dni, ale złapałam bakcyla na sport" - wyznaje Folwarska.

"Ćwiczenia na pośladki nie okazały się łatwe, ale wiem, że dzięki systematyczności można osiągnąć wiele. Tym bardziej, że Kasi pośladki są idealne" - dodaje prezenterka Polo TV.

Zmagania Edyty na siłowni i bardzo pomocne ćwiczenia zobaczycie w najnowszym odcinku programu "Disco Weekend z Blondi" w piątek o godzinie 17.

Katarzyna Dziurska to m.in. finalistka programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie (2018). Wystąpiła w teledysku "Astropunk" grupy Blenders z 2010 r.