Demi Lovato w ciąży?! Jedno zdjęcie sprawiło, że internauci zwariowali [INSTAGRAM]

Zdjęcie opublikowane przez Demi Lovato na Instagramie, sprawiło, że fani wokalistki pospieszyli z gratulacjami, widząc jej zaokrąglony brzuch. Co się stało?

Demi Lovato ostatnio przeżywała trudne chwile /C Flanigan /Getty Images

W ostatnim czasie o 27-letniej Demi Lovato było głośno przede wszystkim w związku z jej problemami zdrowotnymi.



W lipcu 2018 roku wokalistka trafiła do szpitala po przedawkowaniu silnych leków przeciwbólowych. W placówce spędziła 10 dni, a następnie udała się na kilkumiesięczną terapię odwykową.

"Jeśli świat będzie potrzebował czegoś wiedzieć, sama mu to powiem. W każdym razie, niech ludzie przestaną pisać o moim powrocie do zdrowia, bo to tylko i wyłącznie moja sprawa. Jestem trzeźwa i wdzięczna, że żyję" - oświadczyła następnie w mediach społecznościowych.

W maju Lovato podpisała kontrakt z menedżerem Scooterem Braunem i rozpoczęła prace nad nowym albumem. Dyskografię Lovato zamyka płyta "Tell Me You Love Me" (posłuchaj!) z 2017 roku.

"To czego nikt mnie nie nauczył, a do czego doszłam w ciągu ostatnim sześciu - dziewięciu miesięcy, to to, że mogę czuć się dobrze z tym, gdzie jestem teraz. Muszę być przede wszystkim zdrowa i jestem wdzięczna za wewnętrzną siłę i rzeczy, które mogą zrobić ze swoim ciałem" - komentowała gwiazda, która walczy z zaburzeniem odżywiania.

"Wielokrotnie patrzyłam w lustro i gdy źle wyglądałam, mówiłam sobie: 'kocham swoje ciało, jestem piękna', ale nie wierzyłam w to. Teraz jednak nie muszę się okłamywać i wmawiać sobie, że mam świetne ciało" - tłumaczyła.

Lovato wielokrotnie padała ofiarą hejtu w sieci, niektórzy internauci pisali do niej, że jest za gruba i powinna pójść na dietę.

Dodatkowo Demi miała problemy w życiu prywatnym - rozstała się z chłopakiem Henrym Levym. Od listopada spotyka się z nowym partnerem - modelem Austinem Wilsonem. To z nim pozuje na jednym z ostatnich zdjęć na Instagramie.



Kolejna fotografia wywołała gorące komentarze wśród internautów - wokalistka pokazała się w sukience w kropki, trzymając się za wyraźnie zaokrąglony brzuch. Fani pospieszyli z gratulacjami, wierząc, że Demi spodziewa się dziecka.

Dopiero podpis wyjaśnił wszystko: "Prawdziwy czy fałszywy?" - zapytała Lovato, dodając hasztag z tytułem serialu "Para nie do pary" (w oryginale "Will & Grace"), w którym zagra Jenny.