Demi Lovato przerwała milczenie po przedawkowaniu narkotyków

Na Instagramie pojawił się pierwszy wpis Demi Lovato po tym, jak amerykańska wokalistka trafiła do szpitala po przedawkowaniu narkotyków.

Demi Lovato przerwała milczenie /MIGUEL RIOPA / AFP

Niespełna 26-letnia Demi Lovato 24 lipca została znaleziona nieprzytomna w swoim domu w Hollywood.

Reklama

Stamtąd trafiła do szpitala Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles, gdzie podano jej nalokson - opioid stosowany m.in. w leczeniu zatruć narkotykami. Kolejnym etapem dochodzenia do zdrowia będzie klinika odwykowa.

"Jest wojowniczką i pokonała ten problem w przeszłości, więc jej bliscy wierzą, że Demi da radę być ponownie trzeźwa" - czytamy w serwisie ET.com.

Po raz pierwszy na swój temat wypowiedziała się sama Demi Lovato, która zamieściła nowy post na Instagramie.

Wideo Demi Lovato dochodzi do siebie w szpitalu. Gwiazda miała przedawkować narkotyki (Associated Press/x-news)

"Zawsze byłam transparentna o mojej podróży z uzależnieniem. Tego co się nauczyłam, że ta choroba nie jest czymś, co znika lub łagodnieje z czasem. To coś, z czym muszę wciąż walczyć i jeszcze mi się to nie udało" - napisała wokalistka.

We wpisie podziękowała także fanom za okazywane jej wsparcie oraz lekarzom, którzy pomagają jej podczas pobytu w szpitalu.

"Chcę podziękować Bogu, że żyję i mam się dobrze" - dodała Demi.

"Miłość, która mi okazaliście nigdy nie zostanie zapomniana przeze mnie. Czekam na dzień, kiedy będę mogła powiedzieć, że przeszłam na inną stronę. Będę walczyć" - podkreśla Lovato.

Na przełomie 2010 i 2011 roku Lovato przebywała w ośrodku odwykowym, gdzie trafiła w związku z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz zaburzeniami odżywiania. W dokumencie "Demi Lovato: Simply Complicated" wokalistka przyznała, że ten sposób terapii nie przyniósł dobrych efektów."Wymykałam się, aby brać, fałszowałam testy narkotykowe i okłamywałam ludzi" - wspominała, przyznając, że nie potrafiła funkcjonować nie będąc na haju.

Demi Lovato o powrocie do nałogów poinformowała swoich fanów w czerwcu tego roku (wcześniej żyła w trzeźwości przez sześć lat) w piosence "Sober".