Demi Lovato padła ofiarą hakerów. "Zobacz moje nagie zdjęcia"

Demi Lovato ponownie padła ofiarą hakerów. Tym razem zaatakowano jej Snapchata, z którego przekierowywano do nagich zdjęć wokalistki. Menedżment artystki rozpoczął działania mające zatrzymać rozprzestrzenianie się wycieku po sieci.

Demi Lovato ponownie padła ofiarą hakerów

Do ataku na media społecznościowe gwiazdy doszło w czwartek 17 października. Na jej koncie na Snapchacie pojawił się post z przekierowaniem i napisem: "Dołącz do Discord, aby zobaczyć moje nagie zdjęcia".

Demi Lovato usunęła konto na Twitterze

Jak informuje serwis The Blast, po wejściu na link otwierać miało się zdjęcie nagiej brunetki, którą miała być Demi Lovato. Na Snapchacie Lovato pojawiły się jeszcze dwa posty, zachęcające do założenia aplikacji Discord.

Według The Blast reakcja menedżmentu wokalistki była natychmiastowa. Posty zniknęły po krótkim czasie, a sztab gwiazdy rozpoczął działania, aby zdjęcia piosenkarki nie rozprzestrzeniały się po internecie.

Nieoficjalnie grupa hakerów, która zaatakowała konto Lovato odpowiedzialna jest również za włamanie na konto szefa Twittera Jacka Dorseya oraz wyciek nagich zdjęć aktorki Chloe Grace Moretz.



To nie pierwszy raz, gdy Demi Lovato padła ofiarą hakerów. W 2010 roku do sieci wyciekły zdjęcia piosenkarki z jej koleżanką w dwuznacznych sytuacjach. To tylko nakręciło atmosferę skandalu wokół Lovato, która w tym czasie walczyła z uzależnieniem od narkotyków. W sieci ponownie zaroiło się od plotek na temat jej orientacji seksualnej.

W 2014 roku do internetu wyciekły nagie zdjęcia wokalistki, które miał zrobić jej ówczesny partner Wilmer Valderrama. Również spekulowano, że Lovato padła ofiarą ataku hakerskiego. Ostatecznie okazało się, że zdjęcia były tylko fotomontażem.

Zdjęcie Demi Lovato / Joe Scarnici / Getty Images

Atak hakerski na Lovato nastąpił też w 2017 roku, czym sama zainteresowana zupełnie się nie przejęła. Sprawę w charakterystyczny dla siebie sposób skomentowała na Twitterze.

"Uwielbiam, jak wszyscy wariują na punkcie jednego zdjęcia. Ono nie jest nagie, to tylko dekolt" - napisała, po czym dodała, że widok jej nagiego ciała nie powinien nikogo dziwić, gdyż w 2015 roku wzięła udział w nagiej sesji zdjęciowej dla magazynu "Vanity Fair".