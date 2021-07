Demi Lovato nago w wannie. "Najseksowniej czuję się bez ubrań"

Fotografia pojawiła się na Instagramie Demi Lovato 15 lipca. Od tamtego momentu polubiono ją 1,5 miliona razy.

"Najseksowniej czuję się w wannie bez makijażu, bez przedłużania rzęs... nago. Tylko w najczystszej postaci. Nie zawszę jest mi dobrze w mojej skórze / ciele, dlatego jestem niezmiernie wdzięczna, że w tych chwilach, kiedy jestem najbardziej wrażliwa/y, mogę czuć piękno i akceptować siebie" - czytamy w poście.

Fani szybko ruszyli z komplementami.

"Jesteś najpiękniejszą osobą na świecie, jestem z ciebie dumny", "Jesteś niezwykłą osobą, piękną w środku i na zewnątrz. Inspirujesz ludzi na wiele sposobów" - czytamy.



Przypomnijmy, że w maju na Instagramie Demi Lovato pojawiło się oświadczenie, w którym czytamy, że gwiazda definiuje się jako osoba niebinarna i prosi, aby używać wobec niej określenia they / tchem.

Dziś jest dzień, w którym tak bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z wami wszystkim czymś więcej z mojego życia - z dumą informuję, że identyfikuję się jako osoba niebinarna. To efekt uzdrawiającej pracy nad sobą i autorefleksji, którą wykonałam/em. Wciąż się uczę i zaglądam w siebie" - wyznał/a w tamtym czasie.



Niedawno Lovato wyznał/a, że rozumie iż nazywanie ją osobą niebinarną może być skomplikowane.

"Jeśli mylisz moją płeć - w porządku - często sam/a to robię. To ogromna zmiana, bo określałam się jako kobieta przez całe życie. Trudno to więc zapamiętać. Tak długo jak próbujesz szanować moją prawdę, tak długo ja szanuję twoją, w końcu się dopasujemy" - czytamy.