Do "To See Behind The Wall", pierwszego singla z ósmej płyty Defiled, nakręcono wideklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Defiled - "To See Behind the Wall" (Official Music Video) 2024

1. "Smoke And Mirrors"

2. "Horror Beyond Horror"

3. "Syndicate"

4. "The Alchemy"

5. "Demagogue"

6. "The Terminal Phase"

7. "Trojan Horse"

8. "Spectrum Of Fear"

9. "The Crook And Flail"

10. "Replicator Dynamics"

11. "Equinox"

12. "The Chains"

13. "Psychopomp"

14. "To See Behind The Wall".