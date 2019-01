Deder aresztowany za nienawistny komentarz po śmierci prezydenta Adamowicza

Kamil N., znany lepie jako Deder, pochodzący z Knurowa raper, został aresztowany przez policję po tym, jak ten umieścił w sieci nienawistny komentarz związany ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Kamil N. znany lepiej jako Deder usłyszy zarzuty za nienawistny komentarz / Youtube /

"Po waszemu Auf Wiedersehen Panie Prezydencie Adamowicz nikt nie powinien płakać za wami po.zdro. Polska bez Platformy i k... niemieckich (...) Donald only you ty c...l...Je...ny...brawo dla Pana (tutaj użył ikon przedstawiających nóż), szkoda tylko że teraz stracisz wolność a nie powinieneś za ch... kara czeka każdego śmiecia który sprzedaje swój kraj lub miasto wiec spoczywaj w pokoju cioto" - napisał na Facebooku Deder.

Post na swoim profilu opublikował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Gdy o wpisie zrobiło się głośno 34-letni mężczyzna usunął go ze swojego konta, jednak to nie uchroniło go przed konsekwencjami.

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Niedługo później mężczyzna mieszkający na co dzień w Knurowie został aresztowany, a w jego domu zabezpieczono komputer i telefon komórkowy.

Według "Gazety Wyborczej" w czwartek prokurator przedstawi Kamilowi N. zarzut szerzenia nienawiści.

Postępowanie dyscyplinarne wobec rapera wszczął również jego pracodawca JSW Szkolenie i Górnictwo.

"Uznajemy ten komentarz za naruszenie Kodeksu Etyki obowiązującego wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej JSW SA. Pracownik został pisemnie wezwany do zdjęcia tego wpisu z informacyjnej przestrzeni publicznej. Wszczęliśmy także postępowanie dyscyplinarne w zakresie złamania Kodeksu Etyki i zamierzamy wyciągnąć służbowe sankcje" - zapowiedzieli przedstawiciele firmy.