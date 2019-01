De Mono Marka Kościkiewicza: Zobacz teledysk "Jeśli ją kochasz"

Dowodzona przez Marka Kościkiewicza grupa De Mono opublikowała teledysk do piosenki "Jeśli ją kochasz".

Marek Kościkiewicz (na zdjęciu z Olgą Bończyk) prezentuje nowy teledysk De Mono /Mariusz Grzelak / Reporter

"Jeśli ją kochasz" to kolejny singel z wydanej w połowie października 2017 r. płyty "Enter".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Kościkiewicz pracuje nad kolejną płytą De Mono Newseria Lifestyle

Reklama

U boku lidera Marka Kościkiewicza (gitara) występują inni muzycy związani z największymi sukcesami De Mono: Robert Chojnacki (saksofon), Darek Krupicz (perkusja), Wojciech Wójcicki (klawisze) i Jacek Perkowski (gitara), a także basista Łukasz Przesmycki. Jesienią 2017 r. nowym wokalistą został Tomasz Korpanty, który zastąpił Michała Karpackiego, finalistę pierwszego "Idola", później uczestnika "The Voice of Poland".

Nowy wokalista De Mono jest także gitarzystą, autorem muzyki i tekstów. W 1997 roku wyjechał w trasę koncertową z Varius Manx, jako gitarzysta. W 2003 r. został finalistą telewizyjnego programu "Twoja droga do gwiazd". W latach 2006-09 był członkiem zespołu Andrzeja "Piaska" Piasecznego.

Wcześniej płytę "Enter" promowały piosenki "Ty jesteś jutrem", "Drzewa" i "Kiedy pada deszcz".

Autorami utworu "Jeśli ją kochasz" są Marek Kościkiewicz, Wojtek Wójcicki i Łukasz Przesmycki. Nagranie nawiązuje do korzeni De Mono z czasów przeboju "Kochać inaczej".



Za realizację teledysku odpowiada studio Positive Flow, a wyreżyserował go Marek Kremer współpracujący wcześniej z zespołem m.in. przy klipie do utworu "Drzewa".



"To bardzo osobista piosenka. Mówi o tym, że o miłość trzeba dbać i ją pielęgnować. Oddawać drugiej osobie wszystko co najpiękniejsze, a także aby nie bać się okazywać naszych uczuć. Kochać bezwarunkowo. Teledysk, który Marek Kremer nakręcił do utworu to intymny i romantyczny obraz. Ale czy nie takie właśnie powinno być uczucie?" - mówi Marek Kościkiewicz.

W klipie zagrała Agata Pięta.