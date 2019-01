Dawid Podsiadło dla WOŚP: I ty możesz stać się właścicielem Małomiasteczkowego Kiosku

Dawid Podsiadło znany jest nie tylko ze swojej muzyki, przebojów, które nuci cała Polska i wyprzedawanych w rekordowym tempie tras koncertowych. Wokalista wielokrotnie dał się też poznać jako człowiek o dobrym sercu, wrażliwy na potrzeby innych, chętnie pomagający i udzielający się charytatywnie. W tym roku po raz kolejny wspiera WOŚP wystawiając na licytację nietypowy przedmiot… Małomiasteczkowy Kiosk.

Dawid Podsiadło został laureatem Paszportu "Polityki" za rok 2018 w kategorii muzyka popularna /Podlewski / AKPA

Paszporty "Polityki" 2019: Dawid Podsiadło laureatem w kategorii muzyka popularna

Recenzja Dawid Podsiadło "Małomiasteczkowy": Poza konkurencją

Wiele znanych osób, m.in. artystów, co roku przekazuje na aukcję fundacji Jerzego Owsiaka coś od siebie. Wyjątkowym gestem wykazał się Dawid Podsiadło, który na aukcję przeznaczył coś bardzo nieoczywistego i zaskakującego. Chętni mogą wziąć udział w licytacji Małomiasteczkowego Kiosku, w którym w dniu premiery sprzedawał on płytę "Małomiasteczkowy”, po czym zabrał go ze sobą w wyprzedaną trasę koncertową po Polsce.



Wideo Małomiasteczkowy Kiosk

Reklama

"To jest Małomiasteczkowy Kiosk. Mogliście mnie widzieć w nim jak sprzedawałem draże Korsarze pod Pałacem Kultury i Nauki oraz na Małomiasteczkowej Trasie. Teraz możesz go kupić - tak, mam na myśli kiosk. Oczywiście z dostawą*, bo wiadomo, że nie damy rady Ci go wysłać. Zwycięzcy aukcji kiosk dostarczę osobiście, i nawet coś w nim sprzedam" - napisał Dawid Podsiadło.

Wideo DAWID PODSIADŁO - kiosk

Nie każdy jednak będzie mógł wejść w jego posiadanie, trzeba spełniać jeden kluczowy warunek.

"Nie dostarczamy kiosku do mieszkań i przyczep kempingowych. Musisz mieć do dyspozycji kawałek miejsca (ziemi, placu, działki), w którym możemy go ustawić takim specjalnym dźwigiem" - podkreśla.



Pierwsi licytujący są gotowi dać za kiosk 1,5 tys. złotych. Akcja trwa do końca stycznia, organizatorzy szacują, że cena może wzrosnąć kilkunastokrotnie.



Dawid Podsiadło ogłosił też drugą część trasy Wielkomiejski Tour. Bilety trafią do sprzedaży w piątek (11 stycznia) o godzinie 12:00.

"Tak, tak, dla Waszej uciechy, dla naszej uciechy, dla naszej i Waszej uciechy. Będziemy sobie śpiewanko, będziemy sobie tańczonko" - napisał na Facebooku Dawid.

Wideo Dawid Podsiadło: Teraz tylko praca (Dzień Dobry TVN/x-news)