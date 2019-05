Dawid Kwiatkowski i nowa płyta "13 grzechów niczych". Posłuchaj piosenki "Mordo" i sprawdź tekst

W piątek 31 maja do sklepów trafi nowy album jurora "The Voice Kids" Dawida Kwiatkowskiego - "13 grzechów niczych". Zapowiedzią tego materiału jest singel "Mordo", którego możecie posłuchać poniżej.

Dawid Kwiatkowski zapowiada nowy album /Adam Jankowski / Reporter

Piąty album Dawida Kwiatkowskiego jest pewnego rodzaju spowiedzią, którą tworzył przez ostatnie dwa lata z kilkoma producentami oraz kompozytorami z Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.



Wideo Mordo

Na płycie "13 grzechów niczych" znajdą się duety z takimi wykonawcami, jak Natalia Szroeder, Julia Wieniawa i jej partner Baron (gitarzysta grupy Afromental jest zarazem kolegą wokalisty z programu "The Voice Kids") i Kubi Producent.

Dawid nagrywał dzień po dniu dziesiątki melodii, które wpadały mu do głowy, fragmenty tekstów czy rozmów (ich części usłyszycie w pojedynczych piosenkach). Nagrania wysyłane były grupie ponad dwudziestu osób pracujących nad albumem.



Album zawiera czternaście różnych stylistycznie utworów. Trzynaście z nich ma wspólną cechę - grzech, który nie powinien nim być... Czy miłość, marzenia albo przyjaźń mogą prowadzić do zgubienia? Czy tylko złe cechy mogą być "grzechem"? Czternasty utwór został nagrany na dyktafon równo pięć dni przed zamknięciem płyty.

"To różnorodny album, ale przez to wyjątkowo prawdziwy. Pisałem i nagrywałem to, co czuję w danym momencie i jak czuję. To podróż po różnych emocjach i tematach. Nie ma tu tabu ani sztucznych uśmiechów" - mówi Dawid Kwiatkowski.