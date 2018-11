David Guetta "Say My Name": Nowy klip z Bebą Rexhą i J Balvinem

Beba Rexha i J Balvin to goście nowego teledysku Davida Guetty do singla "Say My Name". Numer promuje płytę francuskiego producenta "7".

Reżyserem pełnego fluorescencyjnych barw teledysku jest Hanna Lux Davis. Sam singel do sieci trafił już 26 października 2018 roku. Początkowo wiele wskazywało na to, że utwór przeznaczony był dla Demi Lovato, jednak ostatecznie usłyszeć w nim można Bebę Rexhę i J Balvina.



Przypomnijmy, że David Guetta współpracował z Bebą przy swoim największych hicie "Hey Mama". Początkowo jednak nie umieścił jej na liście wykonawców utworu. Dopiero po interwencji prawników wokalistki i autorki tekstów Rexha oficjalnie znalazła się obok Nicki Minaj i Afrojacka.

"Say My Name" promuje wydany 14 września album Davida Guetty "7". Francuski DJ i producent na płytę zaprosił plejadę gości - Się, Saweetie, Anne-Marie, Jess Glynne, G-Eazy'ego i Stefflon Don.



