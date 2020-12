Dave Grohl i Greg Kurstin przerabiają "Hotline Bling" Drake'a i nie tylko

Dave Grohl i Greg Kurstin zdecydowali się wejść do studia i nagrać kilka coverów w ramach "The Hanukkah Session".

Dave Grohl stworzył cover "Hotline Bling" /FOX /Getty Images

Każdego dnia lider Foo Fighters i ceniony producent wypuszczają jeden cover. Do tej pory nowych wersji doczekały się takie utwory jak: "Sabotage" Beastie Boys, "Mississippi Queen" Mountain, "Fuck The Pain Away" Peaches, "Rainy Day Women #12 & 35" Boba Dylana, "Connection" Elastiki oraz "Hotline Bling" Drake'a.



Wideo youtube

"Możecie być zaskoczeni, gdy dowiecie się, że ten supergwiazdor jest... Kanadyjczykiem. Nigdy nie krył tego faktu, że ma żydowskie pochodzenie" - czytamy na Twitterze Foo Fighters.

"Hotline Bling" swoją premierę miał pod koniec lipca 2015 roku. 28 października opublikowano klip do utworu, który cieszył się ogromną popularnością. Od momentu pojawienia się na Youtube, obejrzano go 1,6 mld razy.

Ponadto teledysk był wielokrotnie przerabiany przez internautów.

Drake dzięki utworowi zgarnął dwie statuetki Grammy - dla najlepszego utworu rap i dla najlepszego wykonania rap.

Clip Drake Hotline Bling