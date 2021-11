Wyboru polskiego reprezentanta na 66. Konkurs Piosenki Eurowizji 2022 dokona wewnętrzna komisja TVP. Utwory do preselekcji można było zgłaszać do 20 listopada.

Piosenka nie mogła być upubliczniana komercyjnie przed 1 września 2021 roku, nie może też mieć charakteru politycznego czy dyskryminacyjnego. Telewizja Polska zaleca też, żeby wykonawca był autorem lub współautorem utworu, ale nie jest to konieczny wymóg.

5-osobowa komisja ekspertów wskaże najpierw od 3 do 15 najlepszych opcji; każdy juror ma przy tym prawo do dodania jednej kandydatury spoza zgłoszeń. Uczestnicy drugiego etapu będą ocenieni przez każdego eksperta w skali od 1 do 10, a piosenka z najlepszym wynikiem będzie reprezentować Polskę w Turynie we Włoszech. Werdykt poznamy nie później niż 2 stycznia 2022 roku.

Na razie nie wiadomo, ilu wykonawców zgłosiło swoje propozycje. Ujawniono, że do preselekcji propozycje nadesłali m.in. serialowe córki Kasi Skrzyneckiej z produkcji "Miłość na zakręcie" Siostry Szczepańskie ("El Complemento"), znany z "Szansy na sukces" i "Must Be The Music" Michał Gabor ("Arribo"), Oscar Jensen ("Love of My Life"), a także Anna Cyzon (zajęła drugie miejsce w polskich preselekcjach do Eurowizji 2010 - sprawdź! ).

W 2021 roku na Eurowizji reprezentował Polskę Rafał Brzozowski ( zobacz! ), który nie awansował do finału. W półfinale, w którym występował, zajął 14. miejsce (na 17. miejsc). W mediach spekulowano wówczas kto zadecydował o wybraniu go na reprezentanta. W marcu 2021 roku TVP wydało oświadczenie, w którym można przeczytać, że wybór "miał charakter czysto ekspercki i odbywał się wyłącznie w oparciu o ocenę atrakcyjności zgłoszonych utworów".

Odpowiedzialny był za to "zespół ekspertów Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy, którzy oceniali wyłącznie piosenkę, a nie jej wykonawcę", nie wiadomo jednak, kto wchodził w skład tego zespołu, a Telewizja Polska odmówiła odpowiedzi.



Według nieoficjalnych i niepotwierdzonych informacji, reprezentantką Polski ma zostać Daria, znana również jako Daria Marx. 26-letnia wokalistka naprawdę nazywa się Daria Marcinkowska. Widzowie TVP mogą ją pamiętać z 10. edycji "The Voice of Poland" ( zobacz! ). Wówczas wszyscy jurorzy odwrócili się, by mieć ją w swojej drużynie. Daria odpadła na etapie bitew. Przygodę z muzyką rozpoczęła, gdy miała zaledwie 7 lat.



Pomimo tego, że szkoliła się na śpiewaczkę operową, postawiła ostatecznie na taneczny pop. Był to chyba strzał w dziesiątkę, bo jej debiutancki utwór "Love Blind" ( sprawdź! ) zanotował ponad 3,2 mln odsłon, a na Spotify przesłuchano go prawie 5,5 mln razy. Niedługo po premierze pierwszej piosenki wypuściła singel "Paranoia" ( posłuchaj! ), który w ciągu miesiąca zanotował ponad 3,1 mln odtworzeń.

W najnowszym poście na Instagramie Daria podziękowała za wsparcie.

"Gdybyś tylko wiedzieli, co zniosłam w tym roku... Nigdy nie pokazuję, jak bardzo się zmagam, ale powiem tylko... DZIĘKUJĘ. Udowodniliście mi, że bycie prawdziwym zawsze działa na końcu! Bardzo się cieszę, że na tej planecie pozostało kilku dobrych ludzi, trudno mówić o nieprzespanych nocach, o poczuciu porażki, nikt tak naprawdę nie wiedział o smutku, który musiałem ostatnio ukrywać, ale doszłam do tego punktu" - napisała wokalistka.