Damian Ukeje z "The Voice of Poland" zakażony koronawirusem. Przeszedł operację

Damian Ukeje wyznał, że przeszedł zakażenie koronawirusem. Musiał też poddać się operacji.

Damian Ukeje znany jest m.in. z programu "The Voice of Poland"

Na całym świecie potwierdzono ponad 14,1 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 600 tys. osób zmarło.



Najgorsza sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych (ponad 3,6 mln zdiagnozowanych przypadków, ponad 130 tys. osób zmarło), Brazylii, Indiach i Rosji.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u ponad 39 tys. osób, zmarło w sumie 1618.

Znany z programu "The Voice of Poland", zwycięzca pierwszej edycji show, Damian Ukeje poinformował, że również przeszedł zakażenie koronawirusem.



Poinformował o problemach zdrowotnych za pośrednictwem Facebooka. "Wiedzcie, ze coś się dzieje. Troszkę milczałem przez powodów kilka. Od przebytego Covida po operacje strun głosowych" - napisał.



"Wciąż wracam do siebie, niemniej piosenki w większości popisane więc już niedługo będziemy się chwalić" - dodał.

Damian Ukeje jest synem Polki i Nigeryjczyka. Na początku kariery występował z zespołem Jerry's Hole Band. W 2009 roku startował w programie "Szansa na sukces", później został wokalistą grupy Fat Belly Family. Rozgłos zyskał dzięki wygranej w programie "The Voice of Poland", w którym występował w drużynie Nergala.



