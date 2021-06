Daj To Głośniej: Zobacz teledysk "Dlaczego tato (katujesz mnie tym disco polo)"

Pamiętana z wielkiego przeboju "Mama ostrzegała" discopolowa grupa Daj To Głośniej wypuściła teledysk do piosenki o przewrotnym tytule "Dlaczego tato (katujesz mnie tym disco polo)".

Emilia Sanecka (Daj To Głośniej) w teledysku "Dlaczego tato (katujesz mnie tym disco polo)" /

Przypomnijmy, że zespół Daj To Głośniej zadebiutował w 2019 r. Ich pierwszy utwór "Mama ostrzegała" został jednym z największych przebojów tamtego roku.

Klip do tego nagrania zdobył do tej pory ponad 164 mln odsłon. Furorę w sieci robiły też liczne przeróbki i parodie, w tym nawet wersja pielgrzymkowa.



Ekipa z Sycowa pojawiła się m.in. jako jedna z gwiazd koncertów Roztańczony Narodowy 2019 i Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie (2019, 2020).



Wokalistka Emilia Sanecka wzięła też udział w polskich preselekcjach do Eurowizji w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020".

Kolejne nagrania to piosenki "Dobrze" (10 mln odsłon, posłuchaj! ), "Zwariowana noc" (19 mln), czyli cover utworu "Sobotni zew" grupy Taraka ( sprawdź! ) z połowy 2016 r., "Kochaj mnie" (6,4 mln), "Andrzej łajdaku" (15 mln), "Ochotę mam" (8,9 mln), "Jeszcze raz" (3,2 mln), "Wróciłeś nad ranem" (3 mln) i "Uciekaj dziewczyno" (2,4 mln).

Te nagrania trafiły na wydaną pod koniec maja debiutancką płytę "Folk Disco". Już po premierze grupa wypuściła teledysk do piosenki "Dlaczego tato (katujesz mnie tym disco polo)".

Autorami nagrania są Emilia Sanecka, Tobiasz Hes (gitarzysta Daj To Głośniej) i Adam Grabowski. Teledysk to dzieło ekipy Stykky Media, która ma na koncie klipy dla takich wykonawców, jak m.in. Piękni i Młodzi, MiłyPan, Czadoman, Top Girls, C-BooL i Extazy. Z Daj To Głośniej pracują oni niemal od początku. W klipie pojawiają się również tancerki z Gold Girls.



