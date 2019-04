Dagmara Jaworska ("Jaka to melodia?", "Śpiewajmy razem. All Together Now") pozuje nago [INSTAGRAM]

Na Instagramie możemy zobaczyć gorące zdjęcia Dagmary Jaworskiej, 21-letniej wokalistki znanej z programów "Jaka to melodia?" i "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Dagmara Jaworska jest jurorką w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now" /Artur Zawadzki / Reporter

Dagmarę Jaworską możemy obecnie oglądać jako jurorkę w drugiej serii show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Z kolei jako wokalistka przypominająca wielkie przeboje występuje w TVP w programie "Jaka to melodia?".

Prowadzi też youtubowy kanał "Dzikie ucho", który ma ponad 67 tys. subskrypcji, a najpopularniejsze filmiki mają ponad kilkaset tysięcy odsłon.



Jaworska na Instagramie udostępniła zdjęcia z sesji przygotowanej przez Kasekimo.

