"Czym chata bogata" – jak mieszka Czadoman?

Wiadomości

Chcesz zobaczyć, jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w lodówce? Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza co jest w środku. Gwiazdą tego odcinka "Czym chata bogata" jest Czadoman.

Wideo Czym chata bogata - tak mieszkają gwiazdy disco-polo - Czadoman