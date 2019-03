Czy Tulia podbije Europę przed Eurowizją? [KONCERTY PRZED EUROWIZJĄ]

Podczas spotkania mediów z członkiniami grupy Tulia w siedzibie wytwórni Unversal Music Polska, wokalistki zdradziły swoje plany na najbliższy czas. Grupa przed występem w ramach konkursu Eurowizji 2019, ma zamiar dać się poznać publiczności w Europie.

Tulia, zanim pojedzie na Eurowizję 2019, da kilka koncertów w Europie AKPA

Jak podał "Dziennik Eurowizyjny", podczas spotkania polskich reprezentantek na Eurowizję 2019 – grupy Tulia, z przedstawicielami mediów eurowizyjnych, wokalistki zdradziły sporo swoich planów na najbliższy czas. Zespół ma zamiar zaprezentować się na trzech największych, przedeurowizjnych eventach.



Tulia pojawi się na Eurovision in Concert w Amsterdamie (6 kwietnia). Nieco później - 14 kwietnia - weźmie udział w London Eurovision Party w Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się m.in. z Magdaleną Tul, która wystąpi jako gość specjalny. Tulia chce także wziąć udział w hiszpańskim Madrid Eurovision Pre-Party – wydarzeniu, które odbędzie się również w kwietniu.



Ponadto po 15 kwietnia zespół wyruszy do Izraela, by nagrywać pocztówkę eurowizyjną z motywami tańca. Dziewczyny zdradziły również, że w maju organizatorzy Eurowizji 2019 zaplanowali dla uczestników wycieczki m.in. do Jerozolimy oraz nad Morze Martwe.



18 marca Tulia wystąpiła w programie "Halo Polonia", gdzie po raz pierwszy publicznie wykonała eurowizyjną wersję "Fire of Love (Pali się)".

Ostatnio na swoim Facebooku zespół dziękował fanom za wsparcie i chwalił się dużą liczbą odsłon swojej eurowizyjnej piosenki.



"Ponad milion odtworzeń klipu do naszej eurowizyjnej propozycji zanotowano już kilka dni temu. Kolejne setki tysięcy odtworzeń na oficjalnym kanale Eurowizji, dziesiątki nagranych przez internautów reakcji i tysiące przeróżnych komentarzy. Jednym słowem - "Fire of Love" ogarnia Europę - z czego niezmiernie się cieszymy! Dziękujemy z serc za zainteresowanie i wyrazy poparcia! Każde zwątpienie pokona ogień miłości! Jedna mała iskra staje się płomieniem!"



