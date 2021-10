"#IDEOLOGIAMOZILA" to album bardzo osobisty, zbiór obserwacji świata, ale i najbliższego otoczenia. To zamknięty w 11 piosenkach manifest ważnych dla Czesława Mozila spraw i wartości, które podzielają również obecni na płycie goście.

Czesław Mozil i nowa płyta "#ideologiamozila". Kiedy premiera?

Nowy album Czesława ukaże się 19 listopada 2021 roku. Jak informuje wokalista, będzie to "jego najbardziej przystępny album" od "Popu" z 2010 roku.

Piosenka "Z miłości" opowiada o przemocy domowej, Hania Rani subtelnie zagrała tutaj na najgłębszych emocjach. "To nasze coś" to świadoma decyzja nieposiadania dzieci (Czesław i jego żona Dorota Zielińska nie planują potomstwa), a "Dzień, w którym uśmiech znikł" to opowieść o ogromnej odpowiedzialności, jaka w tej chwili ciąży na naszym społeczeństwie.

Czesław Mozil i Czadoman razem!

Michał Sławecki, światowej klasy kontratenor, podjął się zaśpiewania partii oprawcy. Stanisław Soyka w "Pan tu nie stał" zgodził się zostać przedstawicielem pokolenia, które nie chce zrozumieć młodszej generacji, a kojarzony głównie ze sceną disco polo Czadoman (zwycięzca programu "Twoja twarz brzmi znajomo") w "Autorytecie" wyśpiewał hymn o wszystkich "nieomylnych" krytykach muzycznych.

To właśnie o nowym albumie Czesław Mozil opowiadał w programie Kuby Wojewódzkiego. Przypomnijmy, że oboje zasiadali w jury programu "X Factor" przez wszystkie cztery edycje.

"Na emigracji docierało do mnie Ich Troje i 'Keine Grenzen' i Piotr Rubik. Pomyślałem, że jak oni się przebili, to ja wracam do Polski" - powiedział Mozil u Wojewódzkiego.



"'#IDEOLOGIAMOZILA' to także płyta, która jest moją osobistą walką z kompleksem pisania po polsku. To pierwsza płyta, do której teksty napisałem w większości samodzielnie. Jako emigrant, wychowany na duńskiej ziemi, zawsze odczuwałem tremę pisząc po polsku. Tym razem podjąłem tę walkę z własnymi strachami, co było jak katharsis. Mam 42 lata, jestem wykształconym muzykiem, z dyplomem Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze, ale przede wszystkim jestem prostym grajkiem, który kocha stać na scenie" - podkreśla Czesław Mozil.

Produkcją płyty zajął się współpracujący z czołówką polskiego hip hopu Matheo, a wokale nagrał i zmiksował Marcin Bors.

Na każdej płycie, zamówionej w pre-orderze, znajdzie się autograf Czesława Mozila. Dla pierwszych 60 fanów, które zamówią płytę w pre-orderze, Czesław Mozil nagra specjalnie dedykowany filmik. Pierwsze 500 osób, które zamówi płytę w pre-orderze, otrzyma gratisowo płytę CD "Kiedyś to były Święta" projektu Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości.

Czesław Mozil i nowa płyta "#ideologiamozila". Sprawdź szczegóły

1. "Dzień w którym uśmiech znikł" (feat. Michał Sławecki)

2. "To nasz coś"

3. "Ziemia obiecana"

4. "Z miłości" (feat. Hania Rani)

5. "Pan tu nie stał" (feat. Stanisław Sojka & BUMBUM ORKeSTAR)

6. "Mama zawsze mówiła"

7. "6/13"

8. "Korsaka"

9. "Autorytet" (feat. Czadoman)

10. "Młynarzu miel"

11. "Głód".