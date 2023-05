Czadowa Mamuśka pozuje w samej bieliźnie! "Piękne ciało"

Czadowa Mamuśka, czyli Karina Malinowska, pochodzi z Boczkowa. Chociaż muzykę kocha od zawsze, publiczność po raz pierwszy usłyszała o niej, kiedy wystąpiła w emitowanym w Polo TV programie "Disco Star". Udało jej się dotrzeć do ćwierćfinału. Program sprawił, że poczuła więcej wiary w siebie i ruszyła z własną karierą.

Do największych przebojów Czadowej Mamuśki należą "Pokażę ci raj", "Spróbujmy jeszcze raz" i "Co na to żona". Niektóre z piosenek mają po kilkaset tysięcy wyświetleń na YouTube.



Sceniczny pseudonim Kariny Malinowskiej, Czadowa Mamuśka, wziął się... z życia. Wokalistka jest na co dzień mamą Jakuba i Bartłomieja, dwóch bliźniaków.

Reklama

"Ludzie jak słyszą nazwę Czadowa Mamuśka często myślą, że jestem gwiazdą porno. Na początku byłam tym oburzona, ale już się przyzwyczaiłam, że internauci mają różne skojarzenia. Dopiero jak ludzie zaczęli zadawać mi dziwne pytania, uświadomiłam sobie, że słowo 'mamuśka' ma swoją konkretną funkcję w nieco innej branży niż muzyczna" - mówiła w rozmowie z Super Expressem.

Instagram Post Rozwiń

Czadowa Mamuśka pozuje w samej bieliźnie. Co za zdjęcia!

Czadowa Mamuśka oprócz publikowania swoich piosnek, bardzo dba także o obecność w mediach społecznościowych.

Wokalistka wie, jak zwrócić uwagę swoich fanów! Często pokazuje zdjęcia, na których zdarza jej się odsłonić ciut więcej swojego ciała.

Instagram Post Rozwiń

Tak samo jest teraz, ponieważ na Instagramie gwiazdy pojawiły się zdjęcia z planu teledysku do piosenki "Pokażę ci raj". Karina pozuje na nich na łóżku w samej, seksownej bieliźnie, zakrywa się też balonem w kształcie serca.

"Piękne ciało", "Kusząco i ponętnie", "Wow!" - piszą zachwyceni fani.