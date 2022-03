Cypis i "Putin": Domy kultury są oburzone, a ukraińscy żołnierze tańczą

W odpowiedzi na wojnę w Ukrainie, kontrowersyjny raper wypuścił swój kolejny protest song. "Je*** Putina, co znów wojnę zaczyna" - rapuje w piosence Cypis. Utwór nie wszystkim się podoba, ale nie przeszkodziło mu to osiągnąć już ponad 6,5 miliona wyświetleń na Youtube. W sieci pojawiają się również filmiki ukraińskich żołnierzy tańczących do piosenki.

Cypis znowu wzbudza kontrowersje /Marcin Bruniecki / Reporter