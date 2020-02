Cyjan z Dead Infection nie żyje. Sławomir Cywoniuk miał 49 lat

W czwartek, 20 lutego, zmarł Sławomir Cywoniuk, perkusista i założyciel białostockiej grupy Dead Infection, ikony polskiej muzyki ekstremalnej.

Cyjan był liderem Dead Infection /Oficjalna strona zespołu

Stan zdrowia popularnego Cyjana od dłuższego czasu nie był dobry, a ostatnio znacznie się pogorszył. Przyjaciele muzyka i koledzy po fachu zorganizowali nawet zbiórkę pieniędzy pod hasłem "Rehabilitacja Cyjana".

"Celem zrzutki jest rehabilitacja Cyjana w (zakładzie leczniczym w podlaskiej miejscowości) Dworakach-Staśkach. Koszt pobytu to kwota rzędu sześciu tysięcy, w zależności od tego, co będzie tam robione. Samo leczenie odleżyn to duże koszty. Dojdzie jeszcze rehabilitacja" - o zbiórce na leczenie Sławka Cywoniuka pisali koledzy.

Przypomnijmy, że Sławomir Cywoniuk, niezwykle sympatyczny olbrzym znany wszystkim jako Cyjan, był założycielem, perkusistą, autorem muzyki i tekstów białostockiej grupy Dead Infection - pionierów grindcore'u w kraju nas Wisłą i jednego z pierwszych (obok Vadera) rodzimych zespołów, który zyskał uznanie poza granicami Polski na początku lat 90.

Dead Infection podbił serca fanów wydanym w 1995 roku, drugim albumem "A Chapter Of Accidents" - materiałem zaliczanym przez wielu do kanonu muzyki spod znaku goregrindu. W trakcie 30-letniej działalności, Dead Infection koncertowali niemal na całym świecie, grając na licznych festiwalach i trasach w Europie, Stanach Zjednoczony, Ameryce Południowej i Azji.

Wideo DEAD INFECTION - After Accident (Music Video)

Sławomir Cywoniuk był też zapalonym filmowcem amatorem, doskonale znanym wśród białostockich filmowców.



Jako człowiek wyróżniał się niezwykle sympatycznym usposobieniem i choć w uprawianym przez siebie gatunku uchodził za ikonę, nigdy nie zgrywał gwiazdy rocka. Jego przyjazny charakter, zawsze mocno zdystansowany wobec rzeczywistości, szedł niejako w kontrze do atomowych dźwięków, makabrycznych tekstów i estetyki Dead Infection, a także potężnych gabarytów samego Cyjana.



Sławomir Cywoniuk urodził się w 1970 roku w Białymstoku. 12 września skończyłby 50 lat.

- Kwestia nagrywania albumów to także nasza niezależność. Chodzi o to, że nigdy nie zgadzaliśmy się na jakiekolwiek ustępstwa ze strony rożnych wytwórni, że musimy nagrywać płytę co rok czy dwa. Nie chodzi tu o jakiś snobizm, ale po prostu nagrywaliśmy płyty, kiedy czuliśmy, że jesteśmy przygotowani i mamy akurat inwencję twórczą. Chyba nie potrafiłbym nagrać albumu tylko po to, że wytwórnia czy ktoś inny się dopomina - mówił Cyjan w rozmowie z Interią.