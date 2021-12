Crazy Frog w 2005 roku trafił do stacji radiowych na całym świecie z utworem, zmiksowanym na bazie motywu z "Gliniarza z Beverly Hills", autorstwa Harolda Faltermeyera. Animowana żaba zepchnęła z list przebojów... Coldplay! Utwór okupował pierwszą pozycję przez cztery kolejne tygodnie. Sam Crazy Frog stał się gwiazdą.



Crazy Frog Axel F

Wspomniane wyżej hitowe wideo zostało do tej pory odtworzone w tym serwisie blisko 3,1 mld razy. Co ciekawe, jest to wersja ocenzurowana. W tej oryginalnej Crazy Frog miał wyeksponowane genitalia. Przez to teledysk został np. zakazany w USA do czasu, aż dokonano korekt maskujących przyrodzenie.



Idąc za ciosem, "nagrał" płytę "Crazy Hits" z przeróbkami rockowych i popowych utworów, a zaraz po niej: "More Crazy Hits". W 2009 roku powstał jeszcze trzeci album, "Everybody Dance Now", a potem żabi idol zamilkł i zniknął.

Crazy Frog - "Tricky". Sprawdź teledysk!

Teraz jednak powraca! "Tricky" to w zasadzie przeróbka hitu "It's tricky" hiphopowej grupy Run DMC.



Run DMC It's Tricky

Teledysku żaba leci w kosmos, jeździ na klasycznym już niewidzialnym skuterze po obcej planecie, musi się zmierzyć z armią wrogo nastawionych robotów, by... w finale zatańczyć z nimi do piosenki. Dzieje się wiele, ale uważajcie - jeśli raz posłuchacie, szybko nie wypadnie wam z głowy!



Crazy Frog Tricky

