Roger Taylor był często nazywany "najpiękniejszym" w Queen - miał też najwięcej fanek z uwagi na swoją dość unikatową urodę. Spotykał się z wieloma kobietami, a przez wiele lat jego partnerką była Deborah Leng (zagrała m.in. w teledysku "Breakthru" Queen).

Para doczekała się trójki dzieci - Rufusa (który przez pewien czas występował w Queen +, a teraz gra na perkusji w The Darkness), Loli Daisy Taylor, a także Tigerlily Taylor. Jak zauważają fani muzyka, miałby on problem "wyrzec się" swoich pociech - wszystkie są do niego bardzo podobne!

Roger często pojawiał się w otoczeniu swoich dzieci, choć w ostatnich latach przestał zabierać ich np. na branżowe imprezy. Każde z jego dzieci skupia się na własnych zajęciach. Tigerlily na co dzień zajmuje się modelingiem.

27-latka najczęściej bryluje na modowych bankietach. Poza tym Tigerlily studiowała literaturę na Sussex University, a także zajęła się informatyką. Z intelektem w parze idzie u niej także wygląd, bo trzeba przyznać, że młodsza córka Taylora prezentuje się wyjątkowo pięknie.

Sieć rozgrzały ostatnio nowe zdjęcia Tigerlily, na których pokazała się jedynie w bieliźnie. Obserwatorzy modelki wprost oszaleli zalewając ją komplementami na temat figury. "Przepiękna!", "Naprawdę gorące zdjęcia!" - pisali jej fani i znajomi.

Poza tym Roger Taylor jest ojcem Felixa i Rory, którzy są owocami związku z Dominique Beyrand.

Roger Taylor jest członkiem Queen od samego początku istnienia grupy w 1971 roku. Jest odpowiedzialny za wiele przebojów zespołu, m.in. "A Kind Of Magic", "Heaven For Everyone", "Radio GaGa" czy "I'm In Love With My Car".