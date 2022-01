Nieistniejący już zespół Oasis był jednym z najważniejszych przedstawicieli alternatywnego rocka lat 90. Bracia Noel i Liam Gallagherowie swoim bezkompromisowym wizerunkiem podbili listy przebojów i serca słuchaczy. W 2009 roku doszło do rozpadu grupy, a skłóconym braciom dotąd nie udało się dojść do porozumienia.

Z czasem w mediach zaczęło pojawiać się nowe pokolenie Gallagherów, czyli dzieci Liama (Lennon, Gemma, Molly i Gene), a także Noela (Anais, Donovan i Sonny). W przypadku Noela, którego dzieci są małe, najaktywniejszą w mediach jest Anais - najstarsza, bo 21-letnia córka. Jest modelką i na swoim Instagramie często pokazuje różne stylizacje, a także swoją nienaganną figurę.

Nie inaczej było w ostatnim czasie, gdy piosenkarka znowu zaczęła kusić swoich obserwatorów zdjęciami w bikini. "Najlepsze bikini w historii" - napisała.

Czy Oasis powróci?

Od kilku lat mówi się o powrocie Oasis do wspólnego grania. Sam Liam Gallagher zapowiadał swoją chęć powrotu, ale ciężko jest mu uzgodnić go z bratem. Zespół ma na koncie takie przeboje jak "Wonderwall" ( sprawdź! ), "Champagne Supernova" ( posłuchaj! ) czy "Live Forever" ( sprawdź! ).

Kłótnie braci Gallagher przeszły już do legend. W 2018 r. Liam poinformował fanów, że chce reaktywować zespół bez Noela, ale pozostali muzycy odmówili mu.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oasis Live Forever - Live @ Gleneagles

Liam zapowiedział też, że jeśli dojdzie do powrotu Oasis, to tylko na zasadzie kompromisu z bratem. "To będzie 50/50 - ja wybiorę kto pojawi się w grupie, bo on sądzi, że dołączam do High Flying Birds, ale bardzo się myli" - dodał.

Niedawno zespół zaprosił swoich fanów na wyjątkowe wydarzenie - wspomnienie słynnego koncertu z Knebworth z 1996 roku. Był to prezent i okazja dla starych fanów do nostalgicznej podróży, a dla nowych na poznanie muzyki brytyjskiej legendy. Jego premiera odbyła się 23 września 2021 roku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oasis Lyla