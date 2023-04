Paris Jackson to modelka i aktorka, a także wokalistka. Jest drugim dzieckiem ze związku Michaela Jacksona i Debbie Rowe. Urodziła się 3 kwietnia 1998 roku.

W 2020 roku Paris rozpoczęła swoją muzyczną przygodę. Wtedy też ze swoim ówczesnym chłopakiem Gabrielem Glennem wydała EP-kę pod nazwą The Soundflowers. W tym samym roku do sprzedaży trafił jej debiutancki, solowy album pt. "wilted".

Na płycie znalazło się 11 piosenek. Jackson zaangażowała do pracy nad płytą wokalistę i gitarzystę Manchester Orchestra, Andy'ego Hulla oraz głównego gitarzystę Roberta McDowella. Produkcją wydawnictwa zajął się Dan Hannon.

Majątek Paris Jackson. Córka króla popu jest milionerką

Ojciec Paris Jackson za sprawą swojej spektakularnej kariery zgromadził ogromny majątek. W testamencie zapisał, że na czele zarządu powierniczego stać będzie jego matka, Katherine Jackson, a w przypadku jej śmierci Diana Ross.

Wśród spadkobierców fortuny Jacksona znalazły się też jego dzieci - Paris, Prince Michael Jackson I oraz Prince Michael Jackson II "Blanket". Na razie jednak otrzymują pieniądze w formie zasiłku rodzinnego.

Nieograniczony dostęp do majątku Jacksona będą otrzymywać stopniowo - ostatecznie cały należy spadek przejdzie w ich ręce, gdy skończą 40 lat. Amerykańskie media twierdzą, że od 2014 roczny zasiłek dla dzieci Jacksona wynosi osiem milionów dolarów.

Spadkobiercy Jacksona zarabiają gigantyczne pieniądze też na prawach do jego utworów. Według "The Sun" przez ostatnie 13 lat miało to być ponad 2 miliardy dolarów. Sporo mówi się również o częściowej sprzedaży praw do muzyki Jacksona. Informatorzy Variety twierdzili, że rodzina króla popu chce pozbyć się 50 procent praw do jego dyskografii za 900 milionów dolarów.



Zdjęcie Paris Jackson / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

W jakim domu mieszka Paris Jackson?

Córka króla popu w 2022 roku zdecydowała się kupić swój pierwszy dom. Za 3,8 mln dolarów Jackson nabyła ekskluzywny dom w Hollywood Hills, należący wcześniej do członka Maroon 5 Jesse'ego Carmichaela. Dom posiada 2 łazienki oraz 3 sypialnie. Poprzedni właściciel przekształcił garaż w studio muzyczne. W domu znajduje się też pokój artystyczny.

Zobacz, jak mieszka Paris Jackson! 1 / 8 Dom Paris Jackson Źródło: East News Autor: The Grosby Group

Przed zakupem posiadłości Paris Jackson mieszkała w posiadłości w Topanga Canyon, jednak według licznych medialnych doniesień córka gwiazdora nie mieszkała tam sama, a sam dom miał funkcjonować jak "hipisowska komuna".

Jackson i jej bracia są współwłaścicielami domu w Calabasas, który został kupiony po śmierci wokalisty przez jego matkę. Posiadłość nabyto za prawie 11 milionów dolarów.