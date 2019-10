Conchita Wurst nago na Instagramie. Posłuchaj "Under the Gun" z nowej płyty

Zwycięzca Eurowizji 2014 nie daje o sobie zapomnieć i wydaje trzecią w swoim dorobku płytę "Truth Over Magnitude". Niedawno do sieci trafił kolejny, zapowiadający ją singel "Under the Gun". Przy okazji promocji materiału wokalista opublikował na swoim Instagramie sporo zdjęć z rozbieranej sesji zdjęciowej.

Conchita Wurst wydaje kolejną płytę /Manfred Schmid /Getty Images

Conchita Wurst stała się sławna po tym, jak w 2014 roku wygrała Eurowizję piosenką "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).

Reklama

Pod tym pseudonimem scenicznym występuje Austriak Thomas Neuwirth.

Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów. Ostatecznie Austriak zgolił głowę, ale nie przestał eksperymentować ze swoim wizerunkiem.



Conchita Wurst w finale Eurowizji 2019 1 / 4 Conchita Wurst w finale Eurowizji 2019 w Tel Awiwie zaśpiewała przebój "Heroes" Mansa Zelmerlowa. Laureat Eurowizji 2014 zaskoczył swoją metamorfozą Źródło: AFP Autor: JACK GUEZ udostępnij

Już od dłuższego czasu pojawiały się wzmianki o nowym - trzecim albumie Conchity.



Zapowiedzią płyty "Truth Over Magnitude" były piosenki "Trash All the Glam" (posłuchaj!), "Hit Me" (posłuchaj!), "See Me Now" (posłuchaj!) i "To the Beat".



Kolejnym singlem, który zapowiada materiał, jest kawałek "Under the Gun".



Clip Conchita Wurst Under the Gun

Sprawdź tekst utworu "Under the Gun" w serwisie Tekściory.pl!

Conchita Wurst zapowiada i promuje nowy album serią odważnych zdjęć oraz wideo w swoich mediach społecznościowych. Wokalista pozuje na nich nago osłaniając się jedynie kawałkiem materiału.



Premiera płyty "Truth Over Magnitude" zaplanowana jest na 25 października.