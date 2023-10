Cobra Spell z debiutancką płytą "666". Kiedy premiera?

Debiutancka płyta hardrockowo-heavymetalowego kwintetu z Tilburga powstała w studiu Comeback, gdzie za konsoletą zasiadł hiszpański producent Alejandro Gabasa Barcoj. Za miks i mastering odpowiadają dwaj szwedzcy fachowcy, odpowiednio Jens Bogren i Tony Lindgren. Autorką okładki jest Włoszka Isabella Stabile.

Pierwszy album Cobra Spell ujrzy światło dzienne 1 grudnia pod banderą austriackiej Napalm Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Dodajmy, że aktualny międzynarodowy skład w pełni żeńskiego Cobra Spell tworzą hiszpańska wokalistka Kristina Vega, znana także z barcelońskiej formacji Born In Exile; brazylijska gitarzystka Noelle dos Anjos; pochodząca z Wenezueli basistka Roxy Herrera; hiszpańska perkusistka Hale Naphtha. Na czele Cobra Spell stoi zaś Sonia Anubis, niderlandzka gitarzystka i była członkini m.in. szwajcarskiego Burning Witches i brazylijskiej Crypty.

Teledysk do nowego utworu "S.E.X." Cobra Spell możecie zobaczyć poniżej:

Wideo COBRA SPELL - S.E.X. (Official Video) | Napalm Records

Cobra Spell - szczegóły albumu "666" (tracklista):

1. "666"

2. "S.E.X."

3. "Satan Is A Woman"

4. "Hotline 666"

5. "Bad Girl Crew"

6. "The Devil Inside Of Me"

7. "Fly Away"

8. "Love = Love"

9. "Love Crime"

10. "Warrior From Hell"

11. "You're A Cheater"

12. "High On Love".