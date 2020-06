Co słychać u Aleksandry Tockiej z "The Voice o Poland"?

Uczyła śpiewu Roksanę Węgiel, wyróżniano ją od początku kariery i zdążyła również błysnąć w "The Voice of Poland". Aleksandra Tocka niedawno zaprezentowała również nowy teledysk do utworu "Love Me".

Aleksandra Tocka przypomniała o sobie nowym singlem /Jan Bogacz/TVP /East News

Pochodząca z Jasła 23-letnia Aleksandra Tocka mimo młodego wieku ma na koncie liczne wyróżnienia, a jej talent doceniali m.in. Grażyna Łobaszewska, Elżbieta Zapendowska i Mieczysław Szcześniak.

W 2012 roku wokalistka dołączyła do big bandu Jass Brass Consort. Nagrała również piosenkę z Bartłomiejem Tyburowskim "Twoja miłość jak ciepły deszcz (Jesteś blisko mnie)".

Szerszej publiczności dała poznać się w 2018 roku za sprawę udziału w dziewiątej edycji "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała "Respect" Arethy Franklin i błyskawicznie zdobyła zainteresowanie wszystkich trenerów.



"Trzeba mieć jaja, żeby zaśpiewać taki numer. Bez feelingu i charyzmy to by nie wyszło, nawet jakbyś śpiewała technicznie świetnie. A tu było jedno i drugie, a takie połączenie kocham" - chwaliła Patrycja Markowska, jednak Tocka zdecydowała się na dołączenie do zespołu Grzegorza Hyżego.

W trakcie programu ujawniono też, że Tocka jest świetnym nauczycielem śpiewu, a lekcję u niej pobierała m.in. Roksana Węgiel.

W talent show TVP uczestniczka dotarła aż do półfinału, wcześniej wzruszając swojego trenera wykonaniem "Jestem kamieniem" Kayah. "Wielki głos i osobowość. Miałem wlepione oczy i uszy w ciebie przez cały występ" - chwalił uczestniczkę Cugowski w jednym z odcinków na żywo.



Tocka zaprezentowała również w "VOP" swój pierwszy singel pt. "Światłocień’. Kolejny utwór - "Niemożliwe" - swoją premierę miał w kwietniu 2019 roku. W połowie czerwca tego roku światło dzienne ujrzał natomiast numer "Love Me".

"Napisałam go dwa lata temu. Muszę przyznać, że trochę sobie poleżakował ten utwór - ale podobno - na wyjątkowe momenty czeka się dłużej" - napisała w dniu premiery.