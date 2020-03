Co robią Włosi podczas kwarantanny? Nagrania z balkonów podbijają sieć

Akcja śpiewania na balkonach w związku z kwarantanną błyskawicznie rozprzestrzenia się we Włoszech. W tym kraju pandemia koronawirusa objęła już ponad 20 tysięcy osób.

Z powodu rozprzestrzeniającego się po świecie koronawirusa Włochy zostały objęte kwarantanną. Mieszkańcy są zobowiązani do zostania w domach, a za wyjście bez konkretnej przyczyny można dostać mandat.

W tej chwili zakażenie stwierdzono u ponad 21 tysięcy osób, z czego ponad 1400 zmarło. Włochy są drugim krajem - po Chinach - z największą liczbą zakażonych i ofiar śmiertelnych.

W mediach społecznościowych Włosi postanowili zjednoczyć się wobec trudnej sytuacji. Internauci zorganizowali muzyczny flashmob - o określonej godzinie wychodzą na swoje balkony i tarasy, by wspólnie pomuzykować. Akcja rozszerza się na kolejne miasta, a nagrania podbijają internet.

"Otworzymy okna, wyjdziemy na balkony i zagramy razem, choć jesteśmy daleko" - pisali organizatorzy wydarzenia na Facebooku.

"Nie ma znaczenia, czy znasz nuty, czy grasz na instrumencie, po prostu śpiewasz piosenkę, czy grasz na garnkach. Najważniejsze, aby nas usłyszeć, ponieważ muzyka jest najlepszym lekarstwem dla duszy, a teraz jej potrzebujemy" - czytamy.

Repertuar różni się w poszczególnych miastach - w Rzymie mieszkańcy wykonali np. włoski hymn.

"Forza Italia", "Włosi to wyjątkowi ludzie", "Bądźcie silni, modlimy się za was", "Płaczę, to łamie mi serce", "Razem zwalczymy tą okropną chorobę" - piszą poruszeni internauci w komentarzach.



Wideo