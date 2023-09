Co człowiek to opinia, więc niektórzy uważają, że Piotr Rubik zdobył swoją popularność głównie przez owiane złą sławą "sacro-polo", lecz inni uważają go za autora zarówno przebojów pokroju "Niech mówią, że to nie jest miłość" (Posłuchaj!), jak i wspaniałego, doświadczonego kompozytora. Trzeba zaznaczyć, że zdobył on pierwszą podwójnie diamentową płytę w Polsce. Osiągnął to za oratorium "Psałterz Wrześniowy".

Reklama

Sukces tłumiony przez krytyków

Początkowo Piotr Rubik znany był głównie jako osoba z drugiego szeregu - pracował jako kompozytor (m.in. "Dotyk" Edyty Górniak) i producent dla takich wykonawców, jak m.in. Tytus Wojnowicz, Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Bajor czy Georgina Tarasiuk. Pisał również muzykę filmową i utwory promujące filmy - m.in. "Pajęczarki", "Operacja Koza", "Quo Vadis", "Zemsta", "Ja wam pokażę!" i "Ryś".

Największą popularność zdobył jako autor (przede wszystkim w duecie z tekściarzem Zbigniewem Książkiem) cyklu oratoriów. "Tryptyk Świętokrzyski" (składający się z części "Świętokrzyska Golgota", "Tu es Petrus" i "Psałterz Wrześniowy") przyniósł przeboje "Niech mówią, że to nie jest miłość" i "Psalm dla ciebie".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Rubik Niech mówią, że to nie jest miłość

Niewątpliwie największym sukcesem komercyjnym Piotra Rubika okazał się utwór z płyty i oratorium "Tu es Petrus", dzięki któremu cała Polska klaskała charakterystyczny motyw muzyczny, wymyślony przez kompozytora. Wtedy jednak krytycy zmieszali artystę z błotem. "Sacro polo", "Michał Wiśniewski muzyki poważnej" - to tylko niektóre z określeń padających pod adresem jego muzyki.

Po tym kariera muzyczna kompozytora zeszła nieco na dalszy plan, kosztem przygody z telewizją. Wcześniej w 1997 r. współprowadził "Magazyn MO" o grach komputerowych, lecz na dobre pokazał się widzom przed ekranami jako kapitan drużyny w "Bitwie na głosy" i "Małych gigantach" oraz juror w "Aplauz, aplauz". Przygotował też muzyczną oprawę dla "Wiadomości" TVP.

Piotr Rubik - wylot do USA

Piotr Rubik jest na stałe związany z młodszą o siebie o ponad 18 lat Agatą Paskudzką, finalistką konkursu Miss Polonia 2005. Mają dwie córki: Helenę (ur. 2009) i Alicję (ur. 2013). W ubiegłym roku para rozpoczęła przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Dziś żyją już swoim amerykańskim snem i mieszkają w Miami.