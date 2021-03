Co łączyło Michała Wiśniewskiego i Violettę Villas? Pokazał archiwalne zdjęcia

"Gościłem w domu największą polską divę" – napisał Michał Wiśniewski na Instagramie. Wokalista pokazał zdjęcia sprzed 14 lat, kiedy w jego domu pojawiła się Violetta Villas. Artyści znali się od prawie dekadę, a Wiśniewski wielokrotnie próbował pomóc gwieździe wyjść z jej problemów.

Michał Wiśniewski i Violetta Villas w programie "Jestem jaki jestem" w 2004 roku /Maciej Nabrdalik /East News

"Z wielkim sentymentem wspominam ten moment. Gościłem w domu największą divę polskiej muzyki. Byliśmy tuż od nagrania kolejnego wielkiego przeboju: ‘Kocham Życie’. Niestety już więcej jej nie posłuchamy choć Dorota Ritz w Teatrze Sabat w programie ‘Gwiazda’ nawiązuje do jej talentu w mistrzowski sposób" - napisał na Instagramie Michał Wiśniewski w opisie zdjęć z Violettą Villas.



Swoją karierę artystyczną piosenkarki estradowej, ale także śpiewaczki operowej i operetkowej, aktorki, kompozytorki i autorki tekstów Violetta Villas rozpoczynała na początku lat 60. XX wieku.



W 2002 r. na festiwalu w Opolu Villas poznał Michał Wiśniewski, lider cieszącego się wówczas ogromną popularnością Ich Troje. Rok później zaprosił ją do nagrania specjalnej walentynkowej płyty. Sam zarobił na tym aż 600 tys. zł, diwa zaś 150.

Wiśniewski kilkakrotnie wyciągał rękę z ofertą pomocy dla Villas. "Usłyszała ode mnie w cztery oczy, że ma każdą możliwość: może wyjść z tego domu, dostać nowy, czysty, możemy jej pomóc, tylko ona musi chcieć. Nie chciała" - opowiada wokalista w nowym wydaniu książki "Villas".



Lider Ich Troje przypominał też o alkoholowym nałogu swojej idolki, która upijała się ze swoją opiekunką.



"One piły razem. Są ludzie, którzy mówią: ty nie masz nic, ja nie mam nic, otworzymy razem fabrykę. Ale są też tacy, którzy mówią: otwieramy butelkę" - przypominał dwa lata temu Wigilię w 2007 r., kiedy zaprosił ją do siebie.

Villas od początku 2008 r. nie pojawiała się publicznie. To wówczas zaczęto pisać o tym, że kontrolę nad życiem piosenkarki przejęła jej opiekunka. Władze Lewina Kłodzkiego (tam mieszkała gwiazda) rozważały nawet wkroczenie do jej domu (za zgodą prokuratury), by sprawdzić w jakiej ona jest formie.



Mieszkająca w skandalicznych warunkach Violetta Villas zmarła 5 grudnia 2011 roku.