Co dzieje się z Madonną? Kolejne koncert odwołane. Lekarze zabraniają jej występów

Madonna odwołała dwa kolejne koncerty w ramach "Madame X Tour" i przyznaje, że jej stan zdrowia nie pozwala jej występować dzień po dniu. Fani są zaniepokojeni problemami gwiazdy.

Madonna odwołała kolejne koncerty /JB Lacroix/WireImage /Getty Images

Przypomnijmy, że "Madame X Tour" to jedenasta światowa trasa koncertowa Madonny. Tym razem wokalistka promuje album "Madame X", który ukazał się w czerwcu.

Reklama

Tournee wystartowało w Stanach Zjednoczonych w połowie września 2019 roku. Łącznie obejmuje aż 81 przystanków. Jednak obecnie część fanów i komentatorów zaczyna zastanawiać, czy trasa królowej popu nie dobiegnie końca przedwcześnie.

Wszystko przez problemy zdrowotne 61-letniej Madonny. Od jesieni zeszłego roku do końca stycznia tego roku, odwołano już 12 koncertów. Większość z nich związana jest ze stanem zdrowia gwiazdy. Wiadomo już, że w lutym Madonna nie wystąpi w Londynie 4 i 11 lutego.

Wokalistka ostatni raz na scenie pojawiła się 29 i 30 stycznia na koncertach w Londynie. Dzień później poinformowała o kolejnych odwołanych wydarzeniach, tłumacząc się pogarszającą sytuacją zdrowotną.



"Do moich fanów. Jak pewnie wiecie, mam mnóstwo kontuzji i jestem zmuszona odwołać koncert i przeznaczyć ten czas na dojście do siebie" - napisała Madonna.

"Trzy koncerty pod rząd to zbyt duży wysiłek dla mojego ciała, a lekarze nalegają, abym robiła dzień przerwy po każdym koncercie. Sama wierzę, że dam radę regenerować się po dwóch występach z rzędu. To cud, że dotarłam tak daleko, ale ma to też związek z tym, że codziennie jestem rehabilitowana przez sześć godzin" - stwierdziła i wyjaśniał, że przechodzi różne terapie trzy godziny przed koncertem i trzy godziny po.



Madonna w finale Eurowizji 2019 1 / 5 Zobacz zdjęcia z występu Madonny w finale Eurowizji 2019! Źródło: Getty Images Autor: Michael Campanella udostępnij

"Występuje na płaskich butach i zmodyfikowałam trudność choreografii poszczególnych fragmentów show. To ogromna pomoc, ale wciąż muszę uważać i wspomagać się medycyną" - dodała.

Trasa "Madame X Tour" ma potrwać do 11 marca tego roku.