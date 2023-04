Trenerka w "The Voice Kids" oraz jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce i autorka takich przebojów jak - Za krokiem krok", "Łowcy gwiazd", "Brać", "Dom" - nie kryje tego, że jest osobą wierzącą.

Jednak mimo to, Cleo nie zamierza iść do kościoła w Wielkanoc. O swoich świętach oraz tym, dlaczego przestała chodzić na msze święte, opowiedziała "Super Expressowi".



Cleo o chodzeniu na msze święte: Unikamy

Cleo Wielkanoc spędzi z rodziną w Szczecinie. "Z koszyczkiem pójdzie tata, bo ja nie wiem, czy zdążę na samą święconkę, ale jak dojadę, to wybiorę się z nim. Przygotuję mazurka. Będzie na słodko zdecydowanie. Nie wiem dlaczego, ale jajka smakują jakoś inaczej w święta. Są jakby lepsze" - wyznała dla "Super Expressu".

Piosenkarka i gwiazda "The Voice Kids" przyznała, że od czasu wybuchu pandemii przestała chodzić do kościoła. Wiąże się to z obawą o zdrowie jej rodziców i brata bliźniaka Piotra, który dwa lata temu przeszedł poważną operację i do tej pory ma osłabioną odporność

"Zawsze chodziliśmy do kościoła, ale po pandemii jakoś przestaliśmy. Staram się dbać w tym okresie grypowo-przeziębieniowym o rodziców i o brata też się martwię, więc od jakiegoś czasu unikamy wizyt z uwagi na tłumy" - wytłumaczyła.

Cleo jednak nie widzi problemu w niechodzeniu do kościoła, gdyż - jak twierdzi - Bóg jest wszędzie.

"Dochodzę do wniosku, że wiara polega też na tym, że odczuwam obecność Boga po prostu wszędzie. Jeżeli chcę się wyciszyć, idę do kościoła poza mszą, żeby się pomodlić i chwilę pokontemplować" - stwierdziła.