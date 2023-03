Cleo, a właściwie Joanna Klepko, od lat znana jest nie tylko ze swojego mocnego głosu i przebojów, ale również wizerunku. Nieodłącznym elementem jej stylu jest charakterystyczny warkocz.

Ten pojawił się w teledysku do utworu "My Słowianie" (zobacz!). Następnie pojawiło się wysokie upięcie, z którego jest obecnie znana. Kucyk stał się jej znakiem rozpoznawczym. Dziś Cleo rzadko widywana jest w innych uczesaniach. Jednak za każdym razem, kiedy rozpuszcza włosy, robi prawdziwą furorę. Tak było m.in. w jednym z odcinków "The Voice Kids", kiedy wokalistka podczas prób młodych uczestników pojawiła się w luźniejszej fryzurze.

Wielu fanów na początku jej kariery pytało, czy warkocz to jej prawdziwe włosy. Wokalistka wyjaśniała tę kwestię kilkakrotnie.



"Oczywiste, że mój kucyk jest doczepiany. Pamiętam, że kiedy wyszedł teledysk do 'My Słowianie', miałam długi warkocz i często pytano się mnie, czy to są moje prawdziwe włosy. Kurczę, przecież gdybym je rozpuściła, to miałabym włosy do kostek, więc tak, pomagam sobie" - mówiła Plotkowi.

Cleo znów w stroju Słowianki. Wrzuciła gorące zdjęcia

Wokalistka - mimo iż z Donatanem nie współpracuje już od kilku lat - nie zrezygnowała ze słowiańskich motywów. Te regularnie powracają u niej na Instagramie, gdzie wokalistka chwali się nowymi stylizacjami.

Tym razem Cleo pochwaliła się zdjęciami z wypadu do doliny Val di Sole. "W Alpach spotkałam Wiosnę. Poprosiłam Ją, żeby szła prosto do Polski. Dotarła do Was? Uściski z Val di Sole! Dzisiaj tu śpiewam. Słowianki przejmują stoki!" - napisała.



Mój znak zodiaku to Raczek. Moim żywiołem jest wodę, może tak bardzo ją kocham. Zodiakalną planetą - Księżyc. Może dlatego w każdą pełnię ciężko mi zasnąć , bo w dodatku dokładnie w pełnię przyszłam na świat. Taka sytuacja... A Wy jak? piszcie swój znak zodiaku, żywioł i planetę zodiakalną" - napisała w kolejnym poście.

"No to śnieg w Alpach się roztopi...", "Jak nagrywasz tam w tych Włoszech jakiś teledysk w słowiańskim stylu, to mrugnij dwa razy", "Jaka śliczna Słowianeczka" - czytamy w komentarzach. Zdjęcia skomentował też Sławomir: "Cześć tu Sławomir. O Pani Wiosna przyszła".