Cleo odsłania dekolt i kusi w ognistej czerwieni. Co za zdjęcia!

Znana ze współpracy z Donatanem wokalistka Cleo, opublikowała na Instagramie serię zdjęć podpisanych "Lady In RED".

Fotografie rozgrzały internautów zbierając ponad 38 tys. reakcji. Wśród komentujących znaleźli się jej przyjaciele z "The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski i Baron z grupy Afromental (obecnie trener w "dorosłym" "The Voice of Poland").

Czerwony kostium odsłania dekolt wokalistki. "Ale sztos zdjęcia", "cudnie wyglądasz", "ale piękna", "pasuje ci czerwień" - zachwycają się internauci.



Cleo i Maryla Rodowicz - "Dalej", "Neony". Kiedy premiera?

W kolejnym wpisie wokalistka odsłoniła kolejne szczegóły zapowiadanej już przez nas podwójnej premiery duetu z Marylą Rodowicz. Mowa o piosenkach "Dalej" i "Neony".

"22 października o 10:00 na YouTube odbędzie się premiera połączonych kawałków. Natomiast na Spotify usłyszycie pełne oddzielne wersje tych utworów" - zapowiada Cleo.



"Dwa różne numery jeden w klimacie lat 70-tych drugi w klimacie lat 80-tych. Który typujecie jako Waszego faworyta?" - pytała wcześniej Cleo. Pojawił się też fragment klipu do jednego z utworów.

Kim jest Cleo?

Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, dała się poznać w programie "X Factor", jednak nie została wówczas doceniona przez jury.

Jej kariera na dobre rozkręciła się po rozpoczęciu współpracy z Donatanem. Ich utwór "My Słowianie" szybko stał się wielkim przebojem.

Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek. W ostatnim czasie bierze udział jako trenerka w "The Voice Kids".