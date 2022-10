Cleo odsłania biust w szczytnym celu. Ma ważny apel do fanów

Październik jest uznawany za miesiąc profilaktyki raka piersi (to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet), a symbolem tej akcji jest różowa wstążka. Z tej okazji wiele znanych osób zwraca uwagę na to, jak ważna jest profilaktyka i badanie biustu.

Post w tej sprawie opublikowała też Cleo, publikując zdjęcie na Instagramie z wyeksponowanym biustem, a także grafikę z instrukcjami do samobadania piersi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat SuperHit Festiwal 2022: Cleo wystąpiła na Monciaku w Sopocie! Polsat

"Badaj piersi! Krępujący temat? Nie moje Kochane! Czas głośno o tym mówić! Na drugiej fotce wrzucam Wam instrukcje jak kontrolować zdrowie Waszych biustów. Jeżeli coś Was zaniepokoi raz dwa do lekarza! Kiedy ostatnio badałyście piersi?" - zapytała wokalistka i trenerka programu "The Voice Kids".

39-letnia gwiazda zaapelowała również do mężczyzn, którzy obserwują jej profil, by przypomnieli o badaniach swoim bliskim kobietom.

