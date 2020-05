Cleo nagrała #hot16challenge2 i przekazała smutne wieści. Jej brat walczy o zdrowie w szpitalu!

Cleo dołączyła do grona gwiazd, które podjęły wyzwanie #hot16challenge2. Swoją szesnastkę zadedykowała swojemu bratu bliźniakowi. Jak poinformowała, Piotr trafił do szpitala i walczy o zdrowie. Artystka wystosowała także ważny apel.

Cleo dołączyła do grona gwiazd, które wzięły udział w wyzwaniu #Hot16Challenge2. To akcja, która ma na celu zgromadzenie funduszy na wsparcie polskich medyków walczących z epidemią koronawirusa. Chociaż wyzwanie swoje korzenie ma w środowisku hip-hopowym, to już dawno wykroczyło poza jego granice. Szesnastkę nagrał nawet Andrzej Duda, a także wielu artystów wykonujących na co dzień zupełnie inne gatunki niż rap. Dzięki rozpropagowaniu akcji na szeroką skalę za pośrednictwem internetowej zbiorki udało się zebrać już blisko 2 miliony złotych.

Nominowana do udziału w akcji została również Cleo. Autorka hitów takich jak "My Słowianie", "Łowcy gwiazd" czy "Dom" podjęła wyzwanie. Do tematu podeszła w oryginalny sposób. Swoją szesnastkę postanowiła bowiem napisać w języku angielskim.

"Kochani, zebraliśmy się tutaj w ważnym celu. Zbieramy pieniądze dla naszych bohaterów z polskiej służby zdrowia" - powiedziała na wstępie.

W nagraniu zamieszczonym w serwisie Youtube Cleo podzieliła się z fanami także smutnymi informacjami o swoim bracie. Jej bliźniak Piotr trafił do szpitala. Utwór napisany w ramach #Hot16Challenge2 zadedykowała właśnie jemu.

"Swoją szesnastkę dedykuję mojemu bratu, który leży teraz w szpitalu i walczy o zdrowie. Trzymaj się, brat, wszystko będzie dobrze" - dodała.

Wokalistka nie chciała zdradzać żadnych szczegółów na temat choroby ukochanego brata, jednak w dalszej części filmu wystosowała wymowny apel.

Ta szesnastka to również apel. Pamiętajmy o tym, że świat nie zatrzymał się dla osób, które walczą z różnymi problemami zdrowotnymi. Musimy otoczyć ich szczególną opieką.

Maria Staroń