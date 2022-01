Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, dała się poznać w programie "X Factor", jednak nie została wówczas doceniona przez jury. Jej kariera na dobre rozkręciła się po rozpoczęciu współpracy z Donatanem. Ich utwór "My Słowianie" szybko stał się wielkim przebojem. Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek.

Wokalistka za pośrednictwem mediów społecznościowych pozostaje też w stałym kontakcie z fanami, pokazując im zdjęcia z życia prywatnego, jak i scenicznego.

W ostatnim poście gwiazda poskarżyła się na swojego partnera.



"Zdecydowanie wolę dostawać kwiaty w doniczkach" - napisała wokalistka pod zdjęciem, na którym pozuje z pięknym bukietem róż.



"Mój chłop jak widać nie zawsze o tym pamięta" - dodała Cleo.



Cleo: "Wygodniej mi w dresach"

Przy okazji wokalistka zdradziła fanom co u niej obecnie słychać.



"Odgrzebuję się z zaległości, robię muzykę, sprzątam, odsypiam i wcale nie wyglądam tak pięknie jak na focie. Wygodniej mi w dresach i no make up" - wyznała Cleo.



Fani oczywiście zwrócili uwagę na piękne zdjęcie, na którym piosenkarka wyeksponowała dekolt.



"Ty i tak zawsze wyglądasz ślicznie!", "Ale ślicznie wyglądasz", "Seksownie" - czytamy w komentarzach.



