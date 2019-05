Cleo, Dawid Kwiatkowski, Qczaj, Paula Tumala i inni. Zobacz teledysk "Za krokiem krok"

- Wracam do tych najgłębszych korzeni - mówi w rozmowie z Interią Cleo, która właśnie wypuściła teledysk do piosenki "Za krokiem krok".

Cleo prezentuje nowy teledysk /Tricolors / East News

Jeszcze w tym roku ma się ukazać nowa solowa płyta Cleo. Dotychczas poznaliśmy piosenki "Łowcy Gwiazd" (posłuchaj!), "Eva" (sprawdź!), "Film" (posłuchaj!) i "WRRRA", jednak pierwszym singlem promujący niezależny projekt został właśnie utwór "Za krokiem krok".

Cleo o piosence "Za krokiem krok"

Przypomnijmy, że poprzedni album Cleo - "Bastet" - ukazał się we wrześniu 2016 roku.

Całość nowego projektu muzycznie utrzymana będzie w konwencji vintage z elementami funku, soulu muzyki lat 60.

Wyreżyserowany przez Michała Konrada teledysk został wystylizowany na telewizyjny show, w którym uczestnicy mierzą się ze sobą swoimi umiejętnościami w dziedzinie podrywu.

Oprócz Cleo występują w nim jej znajomi: kolega z jury "The Voice Kids" Dawid Kwiatkowski, Qczaj, Mamiko, Dharni, Paula Tumala i ludzie ze świata TikToka: Natalia Sisik, Jarosław Kostrzewa, Magic of Y, Kinga Sawczuk, Lena Kociszewska, Sabina Pawlik, Martyna Zbirańska, Magda Bereda, Izabela Zabielska, Filip Zabielski, Patryk Zapała, Daniel Xantos, Adam Żakiewicz, Radosław Kapias, Łukasz Górski, a rolę specjalną w klipie dostał menedżer Cleo.

Clip Cleo Za krokiem krok

Teledysk ma pokazać, że sama Cleo ma luz i dystans do samej siebie... i takimi ludźmi też chce się otaczać. Wokalistka po raz pierwszy zrealizowała teledysk od początku do końca - napisała scenariusz, wyprodukowała go, zajęła się "castingiem", doborem garderoby.

Co ciekawe - piosenka "Za krokiem krok" nie pojawi się na jesiennej płycie, a dopiero na następnej.