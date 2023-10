Choć premiera "The Dark Side of Roger Waters" odbyła się zaledwie kilka dni temu, to produkcja najwidoczniej dotarła już do jej "bohatera". Roger Waters ( posłuchaj! ) zdążył określić produkcję jako "słabą propagandę".

37-minutowa produkcja wydana przez brytyjski instytut Campaign Against Antisemitism ukazuje m.in. kilka rozmów z byłymi współpracownikami Watersa, którzy zdradzają, jak zachowuje się na co dzień - wśród nich są Norbert Stachel (były saksofonista zespołu basisty), a także Bob Ezrin - współproducent albumu Pink Floyd "The Wall". Co dodają twórcy, obaj muzycy są pochodzenia żydowskiego. Teraz utrzymują, że Waters odnosił się do nich w obraźliwy sposób.

Ten pierwszy wspominał niewybredne słowa Rogera Watersa na temat jego babci, która była ofiarą Holokaustu. Muzyk drwił na jej temat wspominając, że "umie udawać polską wieśniaczkę". Po chwili miał dodać: "Jakie to uczucie spotkać swoją zmarłą babcię?".

Bob Ezrin natomiast oskarżył go o wulgarne słowa w stronę menedżera Bryana Morrisona, który także był pochodzenia żydowskiego. "Zabierzcie to żydowskie jedzenie" - miał mówić obsłudze jednego z lokali w Libanie, gdy poczęstowano go bezmięsnym daniem.

Roger Waters absolutnie się nie zgadza. "Propaganda"

Artykuł Dla jednych geniusz, dla innych "niewyparzona gęba". Komu podpadł Roger Waters? Na stronie internetowej muzyka pojawił się wpis, w którym ten zaprzecza wszelkim zarzutom o antysemityzm. Waters informuje że twórcy produkcji dali mu tydzień na ustosunkowanie się do słów z przeszłości (2002 i 2010 roku).

"Początkowo uważałem, że ich ataki na moją postać nie zasługują na odpowiedź. Jednak teraz, gdy ataki są w obiegu, chcę umieścić moją odpowiedź w protokole" - napisał. Muzyk utrzymuje, że całe życie za pośrednictwem muzyki pracował na to, by "świat stał się lepszym i bardziej sprawiedliwym miejscem dla wszystkich moich braci i sióstr na całym świecie, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, religii czy narodowości, od rdzennej ludności zagrożonej przez amerykański przemysł naftowy po irańskie kobiety protestujące w obronie swoich praw".

Waters jest oburzony zainteresowaniem CAA swoją sprawą, bo uważa, że organizacja jako cel ustanowiła sobie "prowadzenie partyzanckich kampanii politycznych przeciwko krytykom państwa Izrael". Przyznaje też, że często zdarza mu się powiedzieć słowa, które ranią.

"Prawda jest taka, że często jestem pyskaty i skłonny do lekceważenia, nie pamiętam, co powiedziałem 13 lub więcej lat temu. Przez wiele lat blisko współpracowałem z wieloma Żydami, muzykami i innymi osobami. Jeśli zdenerwowałem dwie osoby, które pojawiają się w filmie, przepraszam za to. Mogę jednak z całą pewnością powiedzieć, że nie jestem i nigdy nie byłem antysemitą - co potwierdzi każdy, kto naprawdę mnie zna. Wiem, że naród żydowski jest zróżnicowany, interesujący i skomplikowany, podobnie jak reszta ludzkości. Wielu z nich jest sojusznikami w walce o równość i sprawiedliwość w Izraelu, Palestynie i na całym świecie" - dodał.



Zdaniem muzyka w produkcji nie dowiemy się za wiele na temat jego realnych poglądów na sprawy Izraela i Palestyny. "Film całkowicie zniekształca i błędnie przedstawia moje poglądy na temat państwa izraelskiego i jego ideologii politycznej, syjonizmu. Opiera się na definicji antysemityzmu, która postrzega krytykę Izraela jako z natury antysemicką i zakłada, że syjonizm jest istotnym elementem żydowskiej tożsamości" - pisze Waters.

Całą produkcję podsumowuje jako krzywdzącą jego dobre imię - w dodatku w żadnym wypadku nie osadzoną w prawdziwych przekonaniach. "Film jest słabą propagandą, która bezkrytycznie miesza rzeczy, które rzekomo powiedziałem lub zrobiłem w różnym czasie i w różnych kontekstach, starając się przedstawić mnie jako antysemitę, bez żadnych podstaw w faktach" - stwierdził.

Roger Waters oskarżany o antysemityzm i wspieranie Putina

To nie pierwszy raz, gdy wypowiedzi Rogera Watersa wzbudzają kontrowersje. Muzyk w przeszłości wielokrotnie zabierał głos broniąc Palestyńczyków, przy okazji sugerując, że "żydowskie lobby" chce go zniszczyć.

W ostatnich miesiącach mówi się także o jego stosunku do konfliktu między Rosją a Ukrainą. Muzyk przemawiał nawet na Radzie Bezpieczeństwa ONZ w imieniu agresora.

"Nie wychowujemy dobrowolnie naszych synów i córek, aby zapewnić paszę waszym armatom. Naszym zdaniem jedynym rozsądnym działaniem jest dziś wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie. Żadnych jeśli, żadnych ale, żadnych i. Nie możemy tracić ani jednego ukraińskiego ani rosyjskiego życia - wszystkie są cenne w naszych oczach" - powiedział w ONZ.

"Putin zawsze mówił, że nie interesuje go przejmowanie kontroli nad zachodnią Ukrainą - ani inwazja na Polskę czy inny kraj przy granicy. Jedyne co mówi to: chcę chronić rosyjskojęzyczną populację w tych częściach Ukrainy, gdzie mówiący po rosyjsku boją się zagrożenia ze strony skrajnie prawicowego ruchu, który jest zainspirowany puczem na Majdanie w Kijowie. Puczem, który został szeroko zaakceptowany i dyrygowany przez USA" - tłumaczył swoją perspektywę na konflikt w "Berliner Zeitung".