Christina Aguilera zdobyła się na szczere wyzwanie. Tak na młode gwiazdy wpływa show-biznes

Christina Aguilera urodziła się 18 grudnia 1980 roku. Jej ojciec był sierżantem armii amerykańskiej, przez co wokalistka często wraz z rodziną zmieniała miejsce zamieszkania. Gdy miała siedem lat jej rodzice rozwiedli się, a ona przeprowadziła się z matką i młodszą siostrą do domu babci w Pensylwanii. W wywiadach wokalistka opisywała ojca jako agresywnego, nadpobudliwego i stosującego w domu przemoc. "Doświadczyłam mnóstwa nieprzyjemności, popychania, bicia, kłótni. Dorastając, nie czułam się bezpiecznie. Bezsilność to najgorsze uczucie na świecie" - wspominała Aguilera w 2009 roku w rozmowie z telewizją E!.