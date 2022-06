Chris Brown w gorących scenach z Normani. Zobacz teledysk "WE (Warm Embrace)"

Wiadomości

Do sieci trafił nowy teledysk Chrisa Browna do singla "WE (Warm Embrace)". Gościnnie wystąpiła w nim była członkini Fifth Harmony, Normani.

Chris Brown i Normani w teledysku "WE (Warm Embrace)" /